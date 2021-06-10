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Olgun Amcaoğlu: Eğitimde telafi için programlama yapılacak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimi kaos ortamından çıkarmanın görevleri olduğunu belirterek, eğitimde telafi için önümüzdeki hafta eğitimin nasıl programlanacağını ve eksikliklerin nasıl giderileceğinin görüşülerek, paylaşılacağını açık
Olgun Amcaoğlu: Eğitimde telafi için programlama yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimi kaos ortamından çıkarıp, 2021-2022 öğretim yılına hazırlamanın görevleri olduğunu kaydederek, “okul duvarı bile protokole kondu” diyerek yapılanları küçümsemenin doğru olmadığını belirtti.

Tamamlanan okullar ve bitme aşamasında olan projeler hakkında bilgi veren Amcaoğlu, haftasonu yapılacak kolej sınavıyla ilgili de açıklanan 9 merkezde hazırlık yapıldığını, temaslı ve pozitiflerin bile mağdur olmaması için günlerdir yoğun şekilde çalışıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, önümüzdeki hafta öğretmenlerin aşılanması için hazırlıkların tamamlandığını ve bunun artık bir sorun olmaktan çıkacağını söyledi.

Amcaoğlu, eğitimde telafi için önümüzdeki hafta eğitimin nasıl programlanacağını ve eksikliklerin nasıl giderileceğinin görüşülerek, paylaşılacağını söyledi.

Çalışma aşamasındaki planlamanın 4 dönem olarak öngörüldüğünü belirten Amcaoğlu, ülkenin tarihinin nasıl öğretileceğinin yasayla belirlendiğini kaydetti. Kursların içeriğiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olduklarını söyleyen Amcaoğlu, kamplara 2 bin 750 kişinin gideceğini belirtti.

Amcaoğlu, gidecek öğrencileri bakanlıklarının belirleyeceğini belirterek, 3-4 gün sürecek kampların eğitim noksanlıklarını gidermede yeterli olamayacağını kaydetti.

Amcaoğlu, bu ülkenin tarihini bilmeden eğitimini tamamlayan öğrenciler için de farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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