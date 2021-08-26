  • BIST 1.448,520
  • Altın 482,53
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Olgun Amcaoğlu: "Güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim modeli uygulanacak"

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC üniversitelerinde, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı.
Olgun Amcaoğlu: "Güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim modeli uygulanacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC üniversitelerinde, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, resmi gazetede yayınlanan E.S. (K-I) 801 - 2021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC Yükseköğrenim Kurumlarında kayıt, eğitim ve devam koşulları ile ilgili yapılan düzenlemeler doğrultusunda yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanmasına karar verilmiştir" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN MUHACERET İZİNLERİNİ TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR"

Amcaoğlu, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sosyal mesafe ve hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde öğrencilerin KKTC’de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

“KKTC Üniversitelerinin 2021-2022 akademik yılı güz döneminde uygulayacakları eğitim modeli kararı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve sınırlarında olacaktır” diyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Sevgili öğrencilerimize, değerli öğretim üyelerine, üniversitelerimizin güzide yöneticilerine sağlıklı ve başarılı bir dönem dilerim. Her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde Görüşüldü26 Ağustos 2021 Perşembe 15:17
  • PGM, ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Amirliği’ Birimini Oluşturdu26 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
  • Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!26 Ağustos 2021 Perşembe 15:09
  • HP Milletvekili Baybars, PCR ve Antijen Testlerinin Ücretli Hale Getirilmesine Tepki Gösterdi26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01
  • KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe26 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de Kutlanacak26 Ağustos 2021 Perşembe 14:57
  • YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"26 Ağustos 2021 Perşembe 14:39
  • 'Bafra'da Koruma Altındaki Orman Arazisi Kiralandı'26 Ağustos 2021 Perşembe 14:34
  • Rusya’da Covid-19 ölümlerinde yeni rekor26 Ağustos 2021 Perşembe 14:28
  • HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu: "Hükümetin Tutarsız Açıklamaları Ortamı Daha Da Belirsiz Bir Hale Sokuyor”26 Ağustos 2021 Perşembe 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti