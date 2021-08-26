Olgun Amcaoğlu: "Güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim modeli uygulanacak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC üniversitelerinde, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC üniversitelerinde, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, resmi gazetede yayınlanan E.S. (K-I) 801 - 2021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC Yükseköğrenim Kurumlarında kayıt, eğitim ve devam koşulları ile ilgili yapılan düzenlemeler doğrultusunda yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanmasına karar verilmiştir" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN MUHACERET İZİNLERİNİ TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR"

Amcaoğlu, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sosyal mesafe ve hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde öğrencilerin KKTC’de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“KKTC Üniversitelerinin 2021-2022 akademik yılı güz döneminde uygulayacakları eğitim modeli kararı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve sınırlarında olacaktır” diyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Sevgili öğrencilerimize, değerli öğretim üyelerine, üniversitelerimizin güzide yöneticilerine sağlıklı ve başarılı bir dönem dilerim. Her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim.”