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Olgun Amcaoğlu istifasını verdi...

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Amcaoğlu görevden azlini istedi
Olgun Amcaoğlu istifasını verdi...

Amcaoğlu, bugün bu talebini yazılı olarak Üstel’e iletti. Amcaoğlu’nun Başbakan Üstel’e ilettiği görevden azledilmesini talep eden yazısı şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.

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