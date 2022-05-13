Olgun Amcaoğlu istifasını verdi...

Amcaoğlu, bugün bu talebini yazılı olarak Üstel’e iletti. Amcaoğlu’nun Başbakan Üstel’e ilettiği görevden azledilmesini talep eden yazısı şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.