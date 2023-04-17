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Olgun Amcaoğlu: KIB-TEK, yazın oluşacak açığı kapatacak durumda değil

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK’in yazın oluşacak açığı kapatacak durumda olmadığını ifade etti.
Olgun Amcaoğlu: KIB-TEK, yazın oluşacak açığı kapatacak durumda değil

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı'na işaret ederek, bu yasalar üzerinde uzun süredir çalışıldığını ve gündeme geleceğinin uzun süre önce bilindiğini kaydetti.

İlgili yasaların birlikte ele alınması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, konuyla ilgili tüm süreçlerin Enerji Üst Kurulu uzmanlarınca değerlendirileceği bir sistemin gündemde olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu’nun kurulması, Enerji Dairesi'nin görevini yerine getirmesi, enerji verimliliğiyle elektrikli araçların gündeme gelmesinin tüm çağdaş toplumların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Sadece alım garantili anlaşmalar yapılmasının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Amcaoğlu, yenilenebilir enerjinin sağlanması için enterkonnekte sisteme geçilmesi gibi adımların da gerekli olduğunu ve konuya kapsamlı bakılması gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine, Amcaoğlu, sözleşmenin arz güvenliği sağlandığı anda alım garantisini fes edecek şekilde yapılabileceğini anlattı.

Amcaoğlu, hem sözleşmeyi, hem de enerji politikasını birlikte çalıştıklarını belirterek, zaman kaybetmemek için çalıştıklarını söyledi.

Erhürman’ın “Neden aynı anda bu sözleşmeyi yapmaya ihtiyaç duyuyorsunuz?... Önünüzde 1+3 yıllık bir dönem var… Çalışma bugün başlasın ama biz bu ülkenin enerji stratejisini belirlemeden bir sözleşme imzalamayın” demesi üzerine Amcaoğlu, sözleşmelerde sıkıntının alım garantilerinde olduğunu, öte yandan alım garantisi maddelerinin kablo projesine göre feshedilecek şekilde düzenlenebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yatırım yapamamasının nedeninin finansman eksikliği olduğuna işaret eden Amcaoğlu, KIB-TEK’in yazın oluşacak açığı kapatacak durumda olmadığını dile getirdi.

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