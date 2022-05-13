Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a teslim etti

Maliye Bakanlığı’nda bu sabah saat 10.00’da devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, görevi, Olgun Amcaoğlu’ndan devraldı.

ATUN: TEMEL HEDEFİMİZ HAYAT PAHALILIĞI VE SEKTÖRLERİN KALKINDIRILMASIDIR

Maliye Bakanı Sunat Atun, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı olarak temel hedeflerinin, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sektörlerin kalkındırılması için de gerekenin yapılacağının altını çizen Maliye Bakanı Sunat Atun, “temel hedefimiz Hayat Pahalılığı ve sektörlerin kalkındırılmasıdır. Ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve refahın artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” dedi.