  • BIST 2.411,70
  • Altın 905.539
  • Dolar 15.4512
  • Euro 16.0592
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a teslim etti

» »
Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu'ndan Maliye Bakanlığı görevini devraldı.
Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a teslim etti

Maliye Bakanlığı’nda bu sabah saat 10.00’da devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, görevi, Olgun Amcaoğlu’ndan devraldı.

ATUN: TEMEL HEDEFİMİZ HAYAT PAHALILIĞI VE SEKTÖRLERİN KALKINDIRILMASIDIR

Maliye Bakanı Sunat Atun, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı olarak temel hedeflerinin, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sektörlerin kalkındırılması için de gerekenin yapılacağının altını çizen Maliye Bakanı Sunat Atun, “temel hedefimiz Hayat Pahalılığı ve sektörlerin kalkındırılmasıdır. Ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve refahın artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Gençlik ve EDON organizatörlüğünde ‘İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleniyor13 Mayıs 2022 Cuma 11:44
  • Avrupa'dan Türkiye'ye Kıbrıs çağrısı13 Mayıs 2022 Cuma 11:42
  • KTÖS sembolik olarak ülkenin anahtarını elçiliğe bıraktı13 Mayıs 2022 Cuma 11:40
  • Şimdiden çalışmalara başladım13 Mayıs 2022 Cuma 11:36
  • Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanacak13 Mayıs 2022 Cuma 11:33
  • Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Thalassaemia Farkındalık” etkinliği yapılacak13 Mayıs 2022 Cuma 11:19
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu13 Mayıs 2022 Cuma 11:12
  • Baybars: Sine-i millet düşüncesine katılmıyorum13 Mayıs 2022 Cuma 11:09
  • Tatar: Kıbrıs Türk Gençliği Artık Dünyanın Her Yerindedir13 Mayıs 2022 Cuma 11:03
  • Atun: Halkın Hayat Pahalılığı Karşısında Ezilmemesi İçin Gerekenleri Yapacağız13 Mayıs 2022 Cuma 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti