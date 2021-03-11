Olgun Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitim için 155 bin 500 kişi aşılanmalı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayında açmayı hedefledikleri okullarda eğitimin yüze yüz ve on-line olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Amcaoğlu, “Okullarda tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçilebilmesi için 20 bin 500 kişinin aşı prosedürün tamamlanması gerekir. Şuan görünen tabloda bu imkansız” dedi. Bakan Amcaoğlu BRT’de 14. Saat programına katılarak Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin ayağa kalkışının eğitim ve turizmle olabileceğine dikkati çekerek, eğitimde aşılanmanın öncelik olması gerektiğini söyledi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN 155 BİN 500 KİŞİ AŞILANMALI”

Amcaoğlu “21 yıldır siz hizmetler sektörüne teşvik verdiyseniz, tekrardan çarklarının dönebilmesinin koşullarını sağlamak zorundasınız. Bu ülkenin gerçeği hizmetler sektörünün çarklarını çevirmekten geçiyorsa muhakkak yüksek eğitimden başlatmak kaydı ile aşılama prosedürünü doğru şekilde planlamak. Okul öncesi, ilköğretim,orta eğitim, liselerin, meslek liselerinin tekrardan yüz yüze seyreltilmiş olsa bile eğitimen tekrar kavuşmasını sağlayarak, o aşılamayı strateji ile hayata geçirerek, 155 bin 500 kişiyi eğitim için ilk önce bu ülke sağlıklı bir ülkedir, bu ülkede eğitim yüz yüze devam edip, sürdürülebilir yapılabilecek noktadadır algısını oluşturmak gerek”dedi

. Amcaoğlu Ankara’daki temaslarında özel ereksinim çocukların materyal taleplerini ilettiklerini ve olumlu karşılandığını söyledi.

“17 ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN AŞILANMASI TALEBİMİZİ İLETTİK”

Bakan Amcaoğlu, “Önümüzde duran ve atacağımız adım açtığımız özel eğitim kurumlarında çalışanların aşılanmasıdır. Bunun için gerekli irtibatı Sağlık Bakanlığımız ile geliştirdik.Türkiye’de yapmış olduğumuz temaslarda da 17 özel eğitim merkezinde 672 öğrencimizin , 129 çalışan ve öğretmenimizin aşılanması noktasındaki talebimizi ilettik.

Bu talebimizi Sağlık Bakanına hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’dan özel gereksinim çocuklarımızın materyalı için talebimizi ilettik.En yakın zamanda bu ilgili materyallerin KKTC’ye ulaştırılacağı sözünü aldık”diye konuştu.