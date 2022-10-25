  • BIST 3.980,22
  • Altın 989.455
  • Dolar 18.5865
  • Euro 18.4936
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Olgun Amcaoğlu’ndan CTP’ye: “Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil”

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP milletvekillerine “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın.. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil” dedi.
Olgun Amcaoğlu’ndan CTP’ye: “Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’a cevap amacıyla yaptığı konuşmada, yıllarca kamu görevinde çalıştığından CTP’nin de 2009’a kadar üstlendiği uzun hükümet görevlerinde bütçeyi nasıl yönettiğini, verdiği bütçe açıklarından iyi bildiğini söyledi.

Amcaoğlu, vergi dilimleri düzenlemesine bile karşı çıkan CTP’yi, bugünkü sorunların ana sorumlusu olarak niteledi. Amcaoğlu, “Artık biraz karnenize bakın, peygamber gibi buralara çıkıp konuşmayın.. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil” dedi.

Eleştirileri iyi bir şekilde dinlediklerini ve değer verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, ekonomiyi ve hayat pahalılığını düzeltmek, alım gücünü korumak için çalıştıklarını ancak hayat pahalılığının dünyada da yaşandığını vurguladı. Amcaoğlu, bu yılın ekonomik olarak zor geçeceğine de işaret ederek, hükümet olarak halkın alım gücünü korumak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zekâ Oyunları Merkezi Açılıyor25 Ekim 2022 Salı 16:15
  • Sıla Usar İncirli: Gençler Lefkoşa’da, daha çok yaşam alanı bulacak!25 Ekim 2022 Salı 15:59
  • Tatar, TC Eski İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti25 Ekim 2022 Salı 15:46
  • TUTDER: Tüketici 10 TL'ye alacağı malı 20 TL'ye alıyor25 Ekim 2022 Salı 15:42
  • Oğuz: Hademeler konusu, Bakanlar Kurulu'nda25 Ekim 2022 Salı 15:41
  • Özdenefe: Hükümet vatandaşların sesini duyamadı25 Ekim 2022 Salı 15:36
  • TÜK Bütçesiyle İlgili Tasarı Hatalı Olduğu İçin Geri Çekildi25 Ekim 2022 Salı 15:11
  • Barçın: Mutfak Yanıyor25 Ekim 2022 Salı 15:08
  • Üstel: "Gençlerimize yeni bir istihdam kapısı yaratıyoruz"25 Ekim 2022 Salı 14:54
  • Ziya Rızkı 28. Ölüm Yıldönümünde Perşembe Günü Anılacak25 Ekim 2022 Salı 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti