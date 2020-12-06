Olgun, Kathimerini’ye Eşit Uluslararası Statüde Egemen İki Devleti Anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun, haftalık Kathimerini’ye Cumhurbaşkanı’nın yürütmekte olduğu Kıbrıs’ta iki devlet çözümü tezini anlattı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda karşılayanlar arasında bulunduğuna dikkat çektiği, Tatar’ın danışmanı olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının yeni müzakerecisi olabileceğini yazdığı Olgun’un, röportajda söylediklerini özetle şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafıyla uzlaşı ve iş birliğini başarmanın en iyi yolunun, müzakereler yoluyla ve bir takvim zemininde ulaşılacak eşit uluslararası statüde iki egemen devlet olduğuna inanıyor. Böyle bir uzlaşıya, ciddi siyasi ve ekonomik kâr ve her iki tarafın da güvenliği alanında olumlu sonuçlar eşlik edeceğini düşünüyor. Bu çerçevede sınırların, mülkiyetin, güvenliğin ve iş birliğinin geniş ölçekte düzenlenmesi yöntemi bulunabilir. Yine AB meselesi de aynı çerçevede karşılanacak. Ancak Sayın Tatar iki toplumun, eşit uluslararası statüde iki egemen devlete dayanacak nihai ilişki statüsünün müzakerelerin sonunda ortaya çıkacağına inanıyor. Bu nedenle tercih edilen iş birliği modelini peşinen isimlendirmememiz gerekir.

Eşit uluslararası statüde iki egemen devlet ilkesinde anlaşmaya varılırsa o zaman elbette ilgilenilmesi gereken konulardan birisi de sınırların düzenlenmesi olacak.”

Kapalı Maraş ile ilgili soruya da muhatap olan Olgun, bu konunun Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde daha önce birçok kez gündeme geldiğini, gerek BM’nin gerek Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili öneriler sunduğunu, ancak Rum tarafının reddettiğini hatırlattı; özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs Türk tarafı Maraş’ın kapalı statüsüne son vererek askerî bölge olmaktan çıkarıp sivil bölge haline getirmek istiyor. En üst hedef, insanî bir meseleye bir çözüm bulunması, her iki topluma da ekonomik fayda sağlaması ve iş birliğinin gelişeceği bir ortam yaratılmasıdır. Bildiğiniz gibi Kapalı Maraş’ta mevcut kullanıcı statüsünde insan yoktur. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ruhunda, eski mülk sahiplerinin haklarına saygıya büyük bir önem veriyoruz. Kapalı Maraş’ın açılmasıyla birlikte yapılacak başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden onay alan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iade de dahil olmak üzere karar alması yolunu açacak. Maraş halkı kapalı kentle ilgili kararımızı kutladı. Kıbrıs Rum tarafının bu karara karşı çıkması mevcut statünün kalıcılaşmasından yana olduğunu gösteriyor.”