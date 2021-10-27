Olguner: “Gençlerin önüne sadece “genç” oldukları için engel koyan bir grup abimiz var.”

Adı sıklıkla CTP’den LTB adayı olarak geçen Onur Olguner’den abilerine sitem geldi.

Olguner paylaşıtığı yazıda “Siyasette gençleşmeyi konuştuk.” Dedi.

İşte Olguner’in paylaşımı;

Evet, gençleşmeyi konuştuk. Biliyorum hemen ”genç-yaşlı kavgası başlatıyorsun” olacak ama bu kavgayı biz başlatmadık.

Zaten böyle bir kavga da yok! Kavga iki taraflı olur. Bizde sadece dışarıda gençleşmeyi öneren fakat kapalı kapılar ardında gençlerin önüne sadece “genç” oldukları için engel koyan bir grup abimiz var. Bunun ismine “siyaset” diyorlar.

Kusura bakmayın ülke siyaset anlayışının hali ortadadır. Dostlarımız arkadaşlarımızın yarısı bu statüko yüzünden okudu ülkede kaldılar ve dönemdiler.

Kusura bakmayın artık bu konuyu konuşacağız!

TDP de Çeler Parti Sözcüsü Oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu (TDP MYK) görev dağılımını gerçekleştirdi. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında dün akşam toplanan TDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi: MYK Sözcüsü, Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Çeler, Program ve Siyasi Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nesip Nalcıoğlu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, Yerel Yönetimler Sekreteri Mehmet Harmancı, Eğitim Sekreteri Mürüde Çelikağ, Hukuki İşler Sekreteri Yeşim Dede, Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler Sekreteri Doğa Yalçın, Tanıtım ve Medya Sekreteri Evrim Benzetsel, Sivil Toplum ve Sosyal İşler Sekreteri Çelen Çağansoy.

16 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen TDP 7. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa yeniden Cemal Özyiğit seçilmiş, 50 kişilik Parti Meclisi üyeleri de belirlenmişti. Kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında ise Halil Hızal oybirliği ile Genel Sekreterliğe, Yeşim Beyaz İlkan da TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına getirilmişti.

UBP’de Kura Çekimi Yapıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı için kura çekimi yapıldı.

Adayların oy pusulasındaki sıralaması 1. Hasan Taçoy, 2. Faiz Sucuoğlu, 3. Zorlu Töre, 4. Ersan Saner oldu.

UBP Kurultayı, 30-31 Ekim tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CTP Esentepe’de iddialı aday: İbrahim Beyazbayram

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Esentepe’de devam etti.

CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram, bölgede iki dönemdir “tek adam” yönetiminin hakim olduğunu belirterek, sorunları hep birlikte aşacakları inancını dile getirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlikte, Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı.



ERHÜRMAN: “ESENTEPE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Esentepe’ye ‘bayram’ geleceğini, İbrahim Beyazbayram ile Esentepe’nin hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti.

Memleket olarak yerelde de genelde de ‘karanlıklar’ içinde olunduğunu, karanlıkları aşmak için CTP’ye büyük görev düştüğünü, CTP’li belediyelerin bulunduğu her yerde ‘öz kaynak’ kelimesinin çok duyulduğu söyleyen Erhürman, “Öz kaynak demek, CTP’li belediyeler nerede varsa, orada Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor demektir” diye konuştu.

Esentepe’de de bu geleneği geri getireceklerine işaret eden Erhürman, Esentepe’ye yakışan yerel yönetim hizmeti için yola çıktıklarını ifade etti.



“BU MEMLEKET BİZİM DEMEK İÇİN YOLLARA DÖKÜLÜYORUZ”

Bütün Esentepe halkını kucaklayacak bir aday için yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, “Yereldeki kendi ayaklarımız üzerinde durma geleneğimizi genele de taşımak için yola çıktık” dedi.

“İstifa eden Azınlık Hükümeti memleketi borçlanmanın sınırına getirdi, CTP’nin önünde çok büyük bir yükümlülük ve sorumluluk var” diyen Erhürman, Esentepe’de de memlekette de aydınlık istediklerini vurguladı. Erken genel seçimlerde ve ardından da yerel yönetimler seçimlerinde “çifte zafer” için çalışacaklarını kaydeden Erhürman, “Bu memleket bizim demek için hep birlikte yollara dökülüyoruz” diye ekledi.



BEYAZBAYRAM: “KİMSENİN FİKİRLERİNİ UMURSAMAYAN BİR YÖNETİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ise etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgeye iki dönemdir “tek adam” yönetiminin hakim olduğunu belirtti.

“Ben yaparım, ben bilirim zihniyetiyle hareket eden, kimsenin fikirlerini umursamayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Beyazbayram, tavsiyelere kulak asmayan bir yönetimin şu an mevcut olduğunu belirtti. Bugün Esentepe beldesinin esas sorunlarının bunlar olduğunu dile getiren Beyazbayram, “Biz bunları ortadan kaldırmaya talibiz. Bizler tüm beldeye eşit hizmet verecek kapasiteye sahibiz” dedi.



“ZOR OLMAYACAK, BU SORUNLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

“Bölgede Bahçeli Köyü’nden Beşparmak Köyü’ne kadar su boruları kara yılan gibi yolların üzerinde kıvrılmaktadır” diye konuşan Beyazbayram, Beşparmak Köyü’nün, belediyeden defalarca yardım istediğini söyledi.

Belediyede, iş araçlarının hiçbirinin mevcut olmadığını, başka belediyelerden destek alındığını, seçilmeleri durumunda bu sorunları çözeceklerini ifade eden Beyazbayram, belediye halk plajındaki tesisin, bölgenin yüzde 10’una hizmet vermediğini, bu tesisi tüm bölge halkına kazandıracakları vaadinde bulundu.

Beyazbayram, çocukların ve turistlerin yol kenarında 50 derece sıcağın altında otobüs beklediğini de belirterek, “Biz kararları belediye meclisinde, belediye binasında alacağız, başka yerde değil. Sorunların çözümü, bizler için asla zor olmayacak. Bu sorunları hep birlikte aşacağız” dedi.



KİŞİ: “ESENTEPE İLKLERİN YERİDİR”

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Girne ilçesinin en güzel yerlerinden birinin Esentepe olduğunu belirtti.

Esentepe’nin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kişi, çok da heyecanlı olduklarını kaydetti. Esentepe’nin “ilklerin yeri” olduğuna vurgu yapan Kişi, “CTP’nin yerel yönetimlerdeki ilk başarısı burada olmuştu. Esentepe’de çok güçlü bir örgütsel yapımız var. Burası daha önce çok güçlü zaferler aldığımız bir yer. Bir dönem aradan sonra çok mutluyuz. Güçlü bir adayımız var. Göğsümüzü gere gere gezebileceğimiz, büyük bir heyecan yaratan bir adayımız var. Bu heyecanla, omuz omuza yürüyerek doğunun kalesini de alacağız” dedi.