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Olguner: Haspolat öksüz değildir

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Olguner: Haspolat öksüz değildir
Olguner: Haspolat öksüz değildir

Olguner'in paylaşımı şu şekilde;

"LEFKOŞA MANİFESTOSU VİZYON ÜÇ ‘HASPOLAT ÖKSÜZ DEĞİLDİR!’

Proje Süresi : 48 Ay İçerisinde İlerleme

Proje Sonuçları : Kasım 2026

Potansiyel Proje Paydaşları :

- Haspolat Sakinleri

- Haspolat Muhtarı

- Fon için KEİ Ofisi, AB ve BM

Projenin Özeti :

- Yıllardır Haspolat ve Hamitköy bölgelerimiz hem gözden hem de ilgiden uzak yerleşimlerimiz haline gelmiştir.

- Yıllar içerisinde bu iki bölgeden alınan vergilerin çok küçük bir oranı bu bölgeye hizmet olarak olarak geri dönmemiştir.

- Sadece seçim zamanlarında akla gelen bu bölgelerin hak ettiği değeri bulması için Lefkoşa Türk Belediye’si Kasım 2026 tarihinden itibaren seferberlik başlatacaktır.

Kasım 2022 tarihinden;

- Bölgede acilen kaldırım ihtiyacı olan kısımlar ivedilikle projelendirilecek ve belediye teşvikler, fonlar ve kendi öz bütçesi ile bu kaldırımları parça parça hayata geçirmeye başlayacaktır.

- Arıtma tesisine bu kadar yakın olduğu halde hala kanalizasyonu olmayan bu bölgenin kanalizasyon altyapısı yapılması için tüm fon başvurularında öncelikli listede olacaktır. Tüm kaynaklara bu bölgeyi kalkındırmak için başvuru yapılacaktır.

- Bölgede ikamet eden Lefkoşa sakinlerimizin ve üniversite öğrencilerinin kolay ulaşımı için toplu taşıma sistemi bu bölgeye de 7/24 çalıştırılacaktır.

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