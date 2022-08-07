Olguner: Haspolat öksüz değildir

Olguner'in paylaşımı şu şekilde;
"LEFKOŞA MANİFESTOSU VİZYON ÜÇ ‘HASPOLAT ÖKSÜZ DEĞİLDİR!’
Proje Süresi : 48 Ay İçerisinde İlerleme
Proje Sonuçları : Kasım 2026
Potansiyel Proje Paydaşları :
- Haspolat Sakinleri
- Haspolat Muhtarı
- Fon için KEİ Ofisi, AB ve BM
Projenin Özeti :
- Yıllardır Haspolat ve Hamitköy bölgelerimiz hem gözden hem de ilgiden uzak yerleşimlerimiz haline gelmiştir.
- Yıllar içerisinde bu iki bölgeden alınan vergilerin çok küçük bir oranı bu bölgeye hizmet olarak olarak geri dönmemiştir.
- Sadece seçim zamanlarında akla gelen bu bölgelerin hak ettiği değeri bulması için Lefkoşa Türk Belediye’si Kasım 2026 tarihinden itibaren seferberlik başlatacaktır.
Kasım 2022 tarihinden;
- Bölgede acilen kaldırım ihtiyacı olan kısımlar ivedilikle projelendirilecek ve belediye teşvikler, fonlar ve kendi öz bütçesi ile bu kaldırımları parça parça hayata geçirmeye başlayacaktır.
- Arıtma tesisine bu kadar yakın olduğu halde hala kanalizasyonu olmayan bu bölgenin kanalizasyon altyapısı yapılması için tüm fon başvurularında öncelikli listede olacaktır. Tüm kaynaklara bu bölgeyi kalkındırmak için başvuru yapılacaktır.
- Bölgede ikamet eden Lefkoşa sakinlerimizin ve üniversite öğrencilerinin kolay ulaşımı için toplu taşıma sistemi bu bölgeye de 7/24 çalıştırılacaktır.
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