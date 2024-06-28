  • BIST 10631.24
  • Altın 2463.567
  • Dolar 32.808
  • Euro 35.1508
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Olguner’den, Mimarlar Odası’ndaki istifalarla ilgili açıklama: Boşalan yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız

» »
Onur Olguner’den, Mimarlar Odası’ndaki istifalarla ilgili açıklama: Boşalan yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız
Olguner’den, Mimarlar Odası’ndaki istifalarla ilgili açıklama: Boşalan yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Mimarlar Odası’nın üç üyesinin istifa etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan iddialara buradan cevap vermek odamıza ve mesleğimize daha da zarar vereceğinden dolayı bu polemiği kamuoyu önünde sürdürmemek konusunda ısrarlıyım. Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacaktır” dedi. Olguner ayrıca, ivedilikle boşalan iki yönetim kurulu üyeliğinin yerinin doldurulacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Burak Türsoy, Safiye Özaltıner ve yedek üye Nezire Özgece’nin, 55. dönem yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Haklarında yönetim kurulu kararı ile Onur Kurulu Süreci başlayan iki yönetim kurulu üyemiz (bir asli, bir yedek), bir diğer yönetim kurulu üyesiyle birlikte, kendilerince ‘haklı gerekçelerini’ de belirterek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifalarını odaya sunmuşlardır” ifadelerini kullanan Olguner, iddialara sosyal medyadan cevap vermenin odaya ve mesleğe daha da zarar vereceğini ifade ederek, gerekli bilgilendirmeleri üyelere belgeleriyle birlikte özel olarak yapacağını belirtti.

Olguner’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Değerli mimar meslektaşlarım ve büyüklerim,

Haklarında yönetim kurulu kararı ile Onur Kurulu Süreci başlayan iki yönetim kurulu üyemiz(bir asli, bir yedek), bir diğer yönetim kurulu üyesiyle birlikte, kendilerince “haklı gerekçelerini” de belirterek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifalarını odaya sunmuşlardır.

Yapılan iddialara buradan cevap vermek odamıza ve mesleğimize daha da zarar vereceğinden dolayı bu polemiği kamuoyu önünde sürdürmemek konusunda ısrarlıyım. Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacaktır.

Hukuki olarak tüm haklarımız saklıdır.

İvedilikle boşalan iki yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız ve çalışmalarımıza daha da hızlanarak devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Onur OLGUNER

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni atanan yargıçlar pazartesi yemin edecek28 Haziran 2024 Cuma 15:08
  • Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak28 Haziran 2024 Cuma 15:04
  • Dikkat... O yolda bakım onarım çalışması yapılacak...28 Haziran 2024 Cuma 14:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’deki temaslarına başladı28 Haziran 2024 Cuma 14:57
  • Yeni atanan yargıçlar pazartesi yemin edecek28 Haziran 2024 Cuma 14:56
  • Eski kız arkadaşının görüntülerini kayda aldı28 Haziran 2024 Cuma 14:51
  • Akdoğan ve Atlılar’da yangın: 22 dönüm anız yandı28 Haziran 2024 Cuma 14:45
  • Üstel ülkede istikrarı sağladıklarını öne sürdü28 Haziran 2024 Cuma 14:43
  • Bıçak çekerek tehdit etti... Üniversite öğrencisi tutuksuz yargılanacak28 Haziran 2024 Cuma 14:13
  • Işıkhan, Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti... Nalbantoğlu Hastanesi için büyük adım...28 Haziran 2024 Cuma 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti