Olguner’den, Mimarlar Odası’ndaki istifalarla ilgili açıklama: Boşalan yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Mimarlar Odası’nın üç üyesinin istifa etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan iddialara buradan cevap vermek odamıza ve mesleğimize daha da zarar vereceğinden dolayı bu polemiği kamuoyu önünde sürdürmemek konusunda ısrarlıyım. Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacaktır” dedi. Olguner ayrıca, ivedilikle boşalan iki yönetim kurulu üyeliğinin yerinin doldurulacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Burak Türsoy, Safiye Özaltıner ve yedek üye Nezire Özgece’nin, 55. dönem yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Haklarında yönetim kurulu kararı ile Onur Kurulu Süreci başlayan iki yönetim kurulu üyemiz (bir asli, bir yedek), bir diğer yönetim kurulu üyesiyle birlikte, kendilerince ‘haklı gerekçelerini’ de belirterek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifalarını odaya sunmuşlardır” ifadelerini kullanan Olguner, iddialara sosyal medyadan cevap vermenin odaya ve mesleğe daha da zarar vereceğini ifade ederek, gerekli bilgilendirmeleri üyelere belgeleriyle birlikte özel olarak yapacağını belirtti.

Olguner’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Değerli mimar meslektaşlarım ve büyüklerim,

Haklarında yönetim kurulu kararı ile Onur Kurulu Süreci başlayan iki yönetim kurulu üyemiz(bir asli, bir yedek), bir diğer yönetim kurulu üyesiyle birlikte, kendilerince “haklı gerekçelerini” de belirterek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifalarını odaya sunmuşlardır.

Yapılan iddialara buradan cevap vermek odamıza ve mesleğimize daha da zarar vereceğinden dolayı bu polemiği kamuoyu önünde sürdürmemek konusunda ısrarlıyım. Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacaktır.

Hukuki olarak tüm haklarımız saklıdır.

İvedilikle boşalan iki yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız ve çalışmalarımıza daha da hızlanarak devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Onur OLGUNER

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı.”