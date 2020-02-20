Olimpiakos’un Kıbrıslı Türk Yıldızları Parlıyor..!

Kıbrıslı Türk futbolcular Nazım Deveci, Zeki Kuleli, Ada Sakallı ve İsa Kansel, Güney Kıbrıs ekiplerinden Olimpiakos Larnaka’nın alt yapısında futbol yaşamlarını başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Son yıllarda birçok genç futbolcu yetiştirerek yurt dışına gönderen ülkemiz, zaman zaman Güney Kıbrıs’a da oyuncu veriyor. Bunun en büyük örneği ise Güney Kıbrıs ekiplerinden Olimpiakos Larnaka alt yapısında forma giyen Nazım Deveci, İsa Kansel, Ada Sakallı ve Zeki Kuleli. Mesarya alt yapısından yetişen Nazım Deveci ve geçtiğimiz yıl MTG’de forma giyen İsa Kansel, futbol yaşamlarını Olimpiakos alt yapısında başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Daha önce ülke takımlarımızda forma giymeyen Zeki Kuleli ve Ada Sakallı da Güney’de kırmızı beyazlı formayı terletiyor.

İsa Kansel: Geçtiğimiz yıl Mağusa Türk Gücü’nde forma giyen savunma oyuncusu İsa Kansel, futbol hayatını Olimpiakos’ta sürdürüyor. 2003 doğumlu olan İsa, savunmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. Özellikle hava hakimiyeti olan genç oyuncu performansı ile takdir topluyor.

Nazım Deveci: Yaklaşık üç yıldır Olimpiakos alt yapısında forma giyen Nazım, orta sahada görev yapıyor. 2004 doğumlu Nazım, orta sahadaki sert oyunu, mücadelesi ve asistleri ile biliniyor.

Ada Sakallı: Olimpiakos’ta forma giyen bir diğer oyuncu ise Ada Sakallı. Forvette görev yapabilen Ada, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Teknik heyetin beğenisini toplayan 2005 doğumlu Ada, geleceği parlak olan bir oyuncu.

Zeki Kuleli: Ada ile aynı yaşta olan Zeki, sağ bek mevkisinde görev yapıyor. Genç oyuncu kademe anlayışı, defansif özelliği ile dikkat çekerken, hücuma da katkısı ile biliniyor.