  • BIST 1.394,370
  • Altın 500,54
  • Dolar 8,8250
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası Devam Ediyor

» »
KKTC Atıcılık Federasyonunun merhum Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor.
Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası Devam Ediyor

KKTC Atıcılık Federasyonunun merhum Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor. 02-03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan müsabakalarının 1.Etabı tamamlanmıştır. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular kısıtlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını gerçekleştirmek üzere zamana karşı mücadele vererek daire puanlamalı kart hedeflere tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapılmıştır.

Müsabaka Poligonu, UKÜ Arena Spor Kompleksi tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında Olimpik standartlarda hizmet sağlanmıştır. Müsabakalar 09-10 Ekim tarihlerinde yine UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan Olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlanacaktır.

 

 

KKTC. Atıcılık Federasyonu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tenisde DAÜ ve GMBTK Turnuvaları Devam Ediyor04 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
  • 2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:01
  • Başbakan Saner Özekmekci’yi kabul etti25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:54
  • Taygun Balkan şampiyonluğuna koştu, Balkan U18 şampiyonu unvanını elde etti14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:32
  • Olimpiyat Komitesi oyunları değerlendirdi: Mükemmel olmasa da olaysız tamamlandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:59
  • Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:38
  • Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:58
  • Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda en çok bu isimleri konuştu04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
  • Belaruslu atlet Tokyo’dan ayrıldı: Viyana’ya gidiyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37
  • Ferhat Arıcan, cimnastik paralel barda bronz madalya kazandı03 Ağustos 2021 Salı 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti