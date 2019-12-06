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Olimpiyat ateşinin yakılacağı Fukuşima'da yüksek radyasyon!

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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın olimpiyat ateşinin yakılacağı Fukuşima'da yüksek düzeyde radyasyon tespit edildi. Greenpeace tarafından aktarılan verilere göre bölgede saatte 71 microsievert düzeyinde radyasyon bulunuyor.
Olimpiyat ateşinin yakılacağı Fukuşima'da yüksek radyasyon!

Her dört yılda bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nın 2020 ayağı, Japonya’nın en bilinen şehri Tokyo’da gerçekleşecek. Fakat 24 Temmuz’da başlayacak Olimpiyatlar öncesinde şehirde büyük bir sorun olduğu keşfedildi. Fukuşima'daki stadyum çevresinde yüksek miktarda radyasyon tespit edildi.

Webtekno'nun aktardığına göre, olimpiyatlar öncesinde bir gelenek olarak Olimpiyat Ateşi'nin yakılacağı J-Village stadyumunun çevresindeki radyasyonda artış gözlemlendi. Çalışmalara göre bu artış, 2011 yılındaki devasa depremin ardından yaşanan nükleer felaketten bin 700 kat daha fazla radyasyona işaret ediyor.

Bölgedeki radyasyon seviyesinin saatte 71 microsievert değerine kadar ulaştığı gözlemlendi. Greenpeace’in raporuna göre ise Japonya hükümeti, bölgedeki radyasyon seviyesini saatte 0.23 microsievert değerine kadar indireceğini açıkladı.

Ortaya çıkan haberler neticesinde Tokyo Electric Power şirketi uzmanları, radyasyonlu araziyi tamamen ortadan kaldırdı. Japonya hükümeti de stadyumun bulunduğu alanda acil durum önlemlerini aldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun verilerine göre normalde her insan yılda 2 bin 400 microsievert radyasyona maruz kalıyor. Maruz kalınan radyasyon değeri arttıkça kanser gibi uzun vadede ortaya çıkan sağlık problemleri insanlarda görülmeye başlıyor.

Japonya’da düzenlenecek olimpiyatların Olimpiyat Ateşi, 20 Mart 2020’de alevlenecek. Ateş, Japonya’nın 47 valiliğinden tek tek geçtikten sonra Tokyo National Stadium’a açılış seremonisini yapmak üzer ulaşacak. Açılış seremonisi, 24 Temmuz 2019’da başlayacak.

Olimpiyat Ateşi'nin ilk yakılacağı yer Fukuşima olacak. Bu bölge, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri sebebiyle Fukuşima I Nükleer Santrali’nde meydana gelen faciayla hatırlanıyor. Deprem ve tsunami nedeniyle meydana gelen faciada üç reaktörde erime gerçekleşti ve radyoaktif materyaller atmosfere karıştı.

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