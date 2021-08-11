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Olimpiyat Komitesi oyunları değerlendirdi: Mükemmel olmasa da olaysız tamamlandı

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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, turnuvanın yeni tip koronavirüse (COVID-19) rağmen "mükemmel olmasa da büyük bir olay yaşanmadan" sona erdiğini söyledi.
Olimpiyat Komitesi oyunları değerlendirdi: Mükemmel olmasa da olaysız tamamlandı

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, turnuvanın yeni tip koronavirüse (COVID-19) rağmen "mükemmel olmasa da büyük bir olay yaşanmadan" sona erdiğini söyledi.

Komite Başkanı Haşimoto Seiko, düzenlediği basın toplantısında, 17 gün süren ve 8 Ağustos'ta sona eren Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Haşimoto, uygulanan COVID-19 tedbirleri sayesinde turnuvanın "büyük bir olay" yaşanmadan "güvenli bir şekilde" düzenlenebildiğini kaydetti.

Müsabakalara seyirci alınmaması kararını "talihsiz" olarak niteleyen Haşimoto, olimpiyatlara yönelik Japon halkının desteğinin kazanılmasında bu uygulamayı "zorunlu gördüklerini" dile getirdi.

Haşimoto, "Nihai takdirin Paralimpik Oyunlarının da sona ermesiyle verilmesi gerekecek. Bu noktada şu an henüz 'yüzde yüz başarılıdır' diyemeyiz" diye konuştu.

Turnuvanın "mükemmel olmasa da büyük bir olay yaşanmadan" sona erdiğini kaydeden Haşimoto, COVID-19'a rağmen olimpiyatların dünya için "bir umut kaynağı" olduğunu kaydetti.

Virüs tedbirlerin altını çizen Haşimoto, "Paralimpik Oyunlarına ilerlerken insanların virüse yakalanmaması ve diğerlerine bulaştırmaması için en iyi ortamı oluşturmaya çabalayacağız." dedi.

Bach'tan Japon halkına teşekkür

Kapanış töreninde her kıtadan madalya alan sporcularla kürsüye çıkan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yaptığı konuşmada "sporun birleştirici gücünü" vurgulamıştı.

Bach, "Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün dünya bir araya geldi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. Tokyo 2020 'barışın oyunları' oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya." ifadelerini kullanmıştı.

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