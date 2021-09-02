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Olimpiyat madalyasını ısırınca ortalık ayağa kalkmıştı… O Başkan corona virüsüne yakalandı

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Japonya’da yapılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura, Covid-19'a yakalandı.
Olimpiyat madalyasını ısırınca ortalık ayağa kalkmıştı… O Başkan corona virüsüne yakalandı

Japonya’da geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura’nın Covid-19’a yakalandığı bildirildi.

Sekreterine geçtiğimiz Pazar günü Covid-19 teşhisi konan Kawamura’nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Temmuz ayı başında Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura’nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde karantinaya girdiği açıklandı.

ÜÇ AYLIK MAAŞ İADE

Kawamura 4 Ağustos’ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura “saygısızlık” ve “salgına karşı duyarsızlık” ile suçlanmıştı.

Olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

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