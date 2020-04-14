Olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt'tan kinayeli 'sosyal mesafe' paylaşımı

Dünya ve Olimpiyat rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, koronavirüs tedbirleri kapsamında son günlerde sıkça bahsi geçen "sosyal mesafe" kuralıyla ilgili kinayeli paylaşımda bulundu.

33 yaşındaki emekli atlet, 2008 Pekin Olimpiyatları 100 metre finalinde rakiplerine büyük fark atarak bitiş çizgisinde ellerini açtığı fotoğrafı, "Paskalya Bayramı'nız kutlu olsun, sosyal mesafe" mesajıyla birlikte paylaştı.

8 Olimpiyat altın madalyasına sahip olan Bolt'un bu fotoğrafı yarım milyondan fazla beğeni alırken, 100 binden fazla da yeniden paylaşıldı.

Usain Bolt'un olimpiyat tarihine geçen bu fotoğrafı AFP muhabiri Nicolas Asfouri tarafından çekilmişti.

Usain Bolt söz konusu fotoğrafta 100 metreyi 9.69 saniyede koşarak bu alanda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde etti. Bolt bir sene sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise tüm zamanların en hızlı koşusunu yaparak 100 metreyi 9.58 saniyede tamamlamıştı.

Koronavirüsle mücadelede Jamaika'ya 500 bin dolar bağışta bulunan Bolt'un bu iki rekoru hala kırılamadı.