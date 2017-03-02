Olimpiyat şampiyonu Julia Dujmovits, Türkiye'ye gelmiyor

Avusturyalı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, terör olaylarından korktuğu için Kayseri'ye gelmeyeceğini açıkladı.

Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) her yıl düzenlediği Snowboard Dünya Kupası, ikinci kez Kayseri- Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek. 4 Mart'ta dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda Kristal Küre ödülünü kazanacak sporcuyu belirleyen etap olacak.

Bu müsabakalar öncesi hazırlıklarını tamamlayan ünlü snowboard yarışçısı Hırvat kökenli Avusturya vatandaşı Julia Dujmovits ise şampiyonaya katılmayacak. Zira Dujmovits terör olaylarından korktuğu için Kayseri'ye gelmeyeceğini söyledi.

‘O ŞEHİRDE 17 ARALIK'TA PATLAYAN BOMBALAR 15 İNSANI ÖLDÜRDÜ'

29 yaşındaki şampiyon kayakçı, internet sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl Kayseri'deydim. 4 bin metredeki Erciyes kayak merkezinde muhteşem seyirci ve bir o kadar da heyecan vardı. Çok memnun döndüm. Aşırı sise rağmen çok iyi bir yarış çıkardım. Fakat aradan bir yıl geçti ve bu bölgede çok üzücü olaylar yaşandı. O şehirde 17 Aralık'ta patlayan bombalar 15 insanı öldürdü.‘UZUN UZUN DÜŞÜNDÜM VE KAYSERİ'YE GİTMEME KARARI ALDIM'

Son Dünya Kupası için sıkı bir çalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim. Uzun uzun düşündüm ve Kayseri'ye gitmeme kararı aldım."

‘ORAYA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDUM AMA İÇİMDEN BİR SES GİTMEMEMİ SÖYLÜYOR'

Ünlü kayakçı, "Oraya gitmeyi çok istiyordum ama içimden bir ses gitmememi söylüyor" diye ekledi.

AVUSTURYA KAYAK FEDERASYONU: TÜRKİYE'DE CAN GÜVENLİĞİNİZDEN SORUMLU OLAMAYIZ

Dujmovits, Avusturya Kayak Federasyonu yetkililerinin de, "Türkiye'de can güvenliğinizden sorumlu olamayız" açıklamasını yaptığını ve bunun ardından da tüm takım arkadaşlarıyla Kayseri'ye gitmeme kararı aldıklarını aktardı.‘KAYAK PİSTİ KENARINDA, POLİS KORUMASINDA VE KESKİN NİŞANCILAR EŞLİĞİNDE, ÖLÜM KORKUSU YAŞAYARAK YARIŞMAK İSTEMİYORUM'

Türk yetkililerinin kendilerinin güvenliğini en üst seviyede sağlama garantisi vermelerine rağmen kararından vazgeçmeyen Dujmovits, "Kayak pisti kenarında, polis korumasında ve keskin nişancılar eşliğinde, ölüm korkusu yaşayarak yarışmak istemiyorum. İspanya'nın Sierra Nevada dağında yapılacak olan Dünya Şampiyonası çalışmalarıma Alman kayakçı arkadaşım Anke Karstens ile birlikte devam edeceğim" ifadelerini kullandı.