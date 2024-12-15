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Olimpiyat yıldızları Yakın Doğu Üniversitesi’nde ilham verecek!

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Olimpiyat yıldızları Yakın Doğu Üniversitesi’nde ilham verecek!
Olimpiyat yıldızları Yakın Doğu Üniversitesi’nde ilham verecek!

Türk okçuluğunun gurur kaynağı Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış ile onları bu büyük başarılara hazırlayan antrenörleri Yusuf Göktuğ Ergin, 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de Kıbrıs’la buluşacak!

Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları, Türk spor tarihi için büyük bir kilometre taşı oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı şampiyonluğun ardından, 2023’te Dünya Şampiyonu, 2024’te ise Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz ile takım arkadaşları Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış, kazandıkları bronz madalya ile Türk okçuluk tarihinin ilk takım madalyasını kazandı. Türk okçuluğunun gurur kaynağı şampiyon sporcuları, onları bu büyük başarılara hazırlayan antrenörleri Yusuf Göktuğ Ergin ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de Kıbrıs’a ilham vermek için geliyor.

Şampiyonlar Kıbrıs’a ilham verecek!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile birlikte Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan şampiyonlar, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile KKTC Okçuluk Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen “Bir Asrın Şampiyonları” söyleşisine katılacak. 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenecek etkinlik, tüm halkın katılımına açık olarak düzenlenecek.

Türk okçuluğunun zirve isimleri, uluslararası alanda kazandıkları zaferlerin ardındaki hikayelerini, okçuluğa olan tutkularını ve Türk halkını temsil ederken yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaşarak gençlere ve sporseverlere ilham verecek.

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu: “Genç sporcularımızı ve onları bu günlere hazırlayan antrenörlerini üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz.”

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammet Abdullah Yıldırmış’ın başarıları ile isimlerini genç yaşlarında Türk sporunun efsaneleri arasına yazmayı başardıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, “Genç sporcularımızı ve onları bu günlere hazırlayan antrenörlerini üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Şampiyon sporcularımızın başarıları, ülkemizde okçuluk sporuna olan ilginin artmasına ve bu alanda yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır diyen Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Üniversitemizde düzenlediğimiz ‘Bir Asrın Şampiyonları’ söyleşisinin, gençlerimize hedeflerine ulaşma yolunda ilham vereceğine ve okçuluk sporuna dair farkındalığı artıracağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Bu ilham verici buluşmaya olanak sağlayan KKTC Okçuluk Federasyonu’na ve bu etkinliğe katılımlarıyla katkı sunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Abdullah Topaloğlu’na ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Erdağ’a teşekkür eden Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Sporun ve başarı öykülerinin ışığında gençlerimize yeni ufuklar açacak bu buluşmanın, tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyime dönüşmesini temenni ediyorum” dedi. 

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