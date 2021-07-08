Olimpiyatlar'a iki hafta kala Tokyo'da OHAL ilan edildi

Japonya, artan Koronavirüs vakalarına karşılık Tokyo Olimpiyatları'na 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Reuters'ın haberine göre Japonya, Tokyo Olimpiyatları'na 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.
2020 başından bu yana Tokyo’da dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girmiş oldu.
OHAL kararından önce Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlemişti. Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" demişti.
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