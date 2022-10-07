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"Olivia" isimli kısa belgesel basına gösterilecek

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"Olivia" isimli kısa belgesel basına gösterilecek
"Olivia" isimli kısa belgesel basına gösterilecek

    07 Ekim 2022

"Olivia" isimli kısa belgesel son 50 yılda Kıbrıs'ta çatışmalarda ve sonrasında etkilenen üç kuşak kadının hikayesidir. Olivia, barışı simgeleyen zeytin veya zeytin ağacı anlamına gelen Latince bir kelimedir. Birinci nesil, savaşın kayıplarını, kayıp akrabaların, evini  ve yurdunu kaybetmenin acısını dindirmek için mücadele etmektedir. Diğer yandan ikinci nesil, Kıbrıs'ın bölünmesinden sonra adanın yarısına sıkışıp kalmanın klostrofobik hissini aşmak ve geleceğe dair belirsizliği ve geçmişin geleceğe taşınan acılarından kurtulmak için mücadele ederken, üçüncü kuşak ise doğduğundan beri görme sorunu yaşamaktadır. Resmi tarih, üç farklı kuşaktan bu üç kadına düşman olduklarını söylese de, onlar birbirlerini sarıp sarmalayıp destekliyorlar ve iyileştiriyorlar.

 

Çatışma yaşanan bölgelerde, savaşlar ve çatışmalardan en fazla etkilenen kadınlar, barışı inşa etmek üzere inisiyatif alma konusunda daha cesur olabiliyorlar. "Olivia" isimli belgesel geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor. 14 Ekim 2022 tarihinde saat 19:00'da Lefkoşa ara bölgedeki Goethe Estitüsü'nde gösterimi gerçekleşecek olan "Olivia", geçmişin tüm karanlığına rağmen  izleyenlerin daha parlak bir gelecek inşa etme umutlarını besleyecektir!

 

Gösterime katılımınız bizleri sevindirecektir.    

 

Yönetmen: Mine Balman

Yapım: aSi Production

Ses: Ahmet Güvenler

Post-production desteği: Ali Bostancı ve Evren Maner

Yunanca Altyazılar: Manos Vrachimis

Dil: İngilizce

Altyazılar: Yunanca / Türkçe

Süre: 34'

 

2022

olivia_poster.jpg

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