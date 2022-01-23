Olıvıe Aper İle Söyleşi

Fransız Mühendislik Akademisi üyesi, aynı zamanda Fransız Petrol Enstitüsü (IFP Energies nouvelles” isimli düşünce kuruluşu müdürü Olivie Aper, Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi.



Söyleşisinde enerji konularından söz eden Aper, enerji krizleriyle birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.



Aper, pandemi süresince uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle, dünyadaki enerji gereksinimlerinin hissedilebilir şekilde azaldığını, bunun sonucunda da petrol ve doğal gaz fiyatlarında düşüşler olduğunu kaydetti. Aper, Doğu Akdeniz’deki yatakların önemli olduğunu ve önemli bir rol oynamalarının mümkün olduğunu ancak bölge ülkelerinin jeopolitik gerilimlerinin de bunlardan (yataklardan) faydalanılması açısından büyük bir dezavantajı teşkil ettiğini belirtti.



Aper buna bağlı olarak yabancı şirketlerin ortaya çıkabilecek tehlikeler nedeniyle yatırımlarını ileriye götürmekte tereddüt gösterdiklerini söyledi.



EastMed boru hattının geleceğinin şüphe altında olmasının nedeninin de bu olduğunu ifade eden Aper, boru hattının hayata geçirilmesi kararının jeopolitik olduğunu da belirtti.



Aper açıklamasında ayrıca bölge devletleri için sorununun büyük olduğunu çünkü gerilimler arttıkça projenin hayata geçirilmesi perspektifinden de o kadar uzaklaşıldığını söyledi.