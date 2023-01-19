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Olmayan benzine zam tartışması... ''Vatandaşla bizi karşı karşıya getiriyorlar''

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Son günlerde 95 ve 98 oktan benzinin piyasadan tükenmesi K-Pet tedarikçisi benzincileri hem müşteri ile karşı karşıya getirdi hem de ekonomik olarak zor durumda bıraktı.
Olmayan benzine zam tartışması... ''Vatandaşla bizi karşı karşıya getiriyorlar''

Son günlerde 95 ve 98 oktan benzinin piyasadan tükenmesi K-Pet tedarikçisi benzincileri hem müşteri ile karşı karşıya getirdi hem de ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

Haber Kıbrıs’a konuşan K-Pet tedarikçisi bazı benzinciler Kıbrıs Türk Petrolleri’nin stok yönetimini tam anlamıyla yönetememesinden dolayı bu durumda olduklarını ifade etti. K-Pet’in önünde otomasyon sistemi olduğunu ancak taşımada uzun zamandır kullanılan şirketten vazgeçilerek daha ekonomik bir şirkete geçilmesiyle sorunların baş gösterdiğini kaydetti.

Taşımacılığın da bu şekilde sekteye uğradığını kaydeden benzinciler, K-Pet’in yönetim sıkıntılarından dolayı vatandaş ile kendilerinin yüzyüze kaldıklarını kaydetti. Benzinciler, “Zaten benzin yokken üstüne bir de zam yapılması ile artık vatandaş bizim suçumuz olmamasına rağmen bizi eleştiri yağmuruna tutuyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu. Kendilerine yarın ve ertesi gün durumun düzeleceği bilgisinin verildiği ifade eden benzinciler, “Satacak ürünüm yok ancak ben bütün yükümlülüklerimi yerine getiriyorum. Bu adaletsizlik bizi bitirecek” diye konuştu.

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