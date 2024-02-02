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Olmayan evi kiraladı, 18 bin TL çarptı!

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Kendisine ait kiralık ev olmadığı halde bir kişiyi dolandırarak, 18 bin TL alan M.B tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Olmayan evi kiraladı, 18 bin TL çarptı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 19 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa'da sakin M.B'nin kendisine ait kiralık ev olmadığı halde S.N.K’yi dolandırmak kastıyla Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde 2-1 ev kiralayacağı konusunda anlaşıp,  18 bin TL nakit parayı A.A. isimli kullanıcının banka hesabına havale edilmesini sağlayarak sahte davranışla kredi temin ettiğimi söyledi.

Polis, zanlının 1 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığını, itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında şiddet kullanma tehdidi ve genel rahatsızlık suçlarından askıda davası olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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