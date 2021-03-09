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Olmayan "Korucu Marka" ürünü Kıb-TEK'e aldılar... İşte o isimler...

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Konu ihalede olmayan “Korucu Marka ürünlerin” alımının yapılmasına Bilirkişi heyeti olarak Genel Müdür Muavini Dalman Aydın’a bağlı bilir kişi heyeti olarak yer alan...
Olmayan "Korucu Marka" ürünü Kıb-TEK'e aldılar... İşte o isimler...

Detay Gazetesi Kıb-Tek dosyasını açmaya devam ediyor.
 

VEHİT SUPHİ, HANÇER KADİROĞULLARI, BAHAR DENNER

OLMAYAN KORUCU MARKA ÜRÜNÜ KIB-TEK’E ALDILAR!
 

 

OLMAYAN ÜRÜNE TAMAM DEDİLER
Konu ihalede olmayan “Korucu Marka ürünlerin” alımının yapılmasına Bilirkişi heyeti olarak Genel Müdür Muavini Dalman Aydın’a bağlı bilir kişi heyeti olarak yer alan Teknik Müdür muavini Vehit Suphi, Tesis Şube Amiri Bahar Güzen Dennar ve Planlama Şube Başmühendisi Burak Alaçam olduğu tespit edildi.  İhalede Mors Ltd.’in teslim ile yükümlü olduğu malzemelerin teslim edildiğini gösteren “Ambar Giriş Fişi” Lefkoşa Merkez Ambarı’ndan temin edildi. Temin edilen belgede tarih olarak 21.8.2019 tarihi vardı.

 

KORUCU ŞİRKETİ EKONOMİ BAKANLIĞINI UYARDI

Merkezi Ankara’da bulunan Korucu Makine Elektrik A.Ş. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 30 Temmuz 2019 tarihinde gönderdiği yazıda Kıb-Tek tarafından yapılmış olan 0006/2019 sıra numarası ile ihale edilmiş olan ve MORS LTD tarafından kazanılan işte taahhüt edilen Korucu Marka ürünlerle ilgili Korucu Şti’nin MORS LTD ile hiçbir ticari ve hukuki irtibatı olmadığını bildirmiştir.

 

MALİYE TEFTİŞ DEVREDE, GÖREVDEN ALMALAR BEKLENİYOR

Yaşananlar sonrasında KKTC Maliye Teftiş Kurulu’nun devreye girdiği ve bugün Kıb-TEK’de yeni soruşturmalara başlayacağı edinilen bilgiler arasında.  Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun çok yakın zamanda müşavir durumuna getirilen Dalman Aydın ile birlikte olmayan “Korucu Marka” ürünleri teslim alan Vehit Suphi, Hançer Kadiroğulları, Bahar Denner’i soruşturma maksatlı görevden uzaklaştırması bekleniyor.

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10 Mart Çarşamba 2021  tarihli Detay Gazetesi

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