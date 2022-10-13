Olmayan Projenin "8 Saatte 340 Daire satışı" haberinin hayali olduğu ortaya çıktı!

Haber yayından kaldırıldı!

Kuzey Kıbrıs'ta yabancılara hayali, "inşaat ruhsatının yasal olup olmadığı tartışmalı olan" ve mahkeme tarafından ara emri ile durdurulan projelerin yabancılara rekor satışlar yapıldığı yönünde yapılan haberler hayret uyandırdı. Geçtiğimiz gün bir haber sitesi vizesi emirname tartışmalarına takılmış ve yasal olup olmadığı tartışma konusu olan bir hayali projenin 8 saatte 340 dairesinin satıldığını ilan etti.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine haber kaldırıldı

Haberin yayınlanması üzerine sosyal medyadan tepki gösteren Şehir Plancıları Odası eski Başkan Merter Refikoğlu "Projenin hak kazanması için çevirmedikleri oyun kalmadı. Mahkemeye takıldı. Emirname kaldırıldığı gün Belediye’den aynı gün ruhsat çıkarıldı ve başka bir şirkete satıldı. Mahkeme buna yine dur dedi. Proje yalan dolan. Ama rekor satış yapmış. Dünyanın en dolandırıcı, yasa tanımaz insanlarıyız. Bir gün bedelini öderiz inşallah. Hayali projeleri yabancılara satıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz, suç işliyorsunuz." açıklaması yaptı.

Haberin daha sonra kaldırıldığı görüldü.