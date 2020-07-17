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Ölmeden bir ay önce son dileği gerçek oldu: Hastanede evlendi

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Ölmeden bir ay önce son dileği gerçek oldu: Hastanede evlendi
Ölmeden bir ay önce son dileği gerçek oldu: Hastanede evlendi

Britanya’nın Hamshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Tash Lonhurst kansere yakalandı. Altı aylık tedavinin ardından doktoru kötü haberi verdi; vücudu tedaviye yanıt vermiyordu ve haftalarla ifade edilecek kadar kısa ömrü kalmıştı. Lonhurst, ölmeden bir ay önce hastanede erkek arkadaşıyla evlendi.

Nadir rastlanan bir yumuşak doku kanserine (yumuşak doku sarkomu) yakalanan genç kadının erkek arkadaşı Simon Young üzücü haberi alır almaz ona evlenme teklif etti.

“Teklif için uygun zamanı bekliyordum ama doktoru kemoterapi sonrasında yanıt alamadıklarını ve kurtulma şansı olmadığını söyleyince kaybedecek vaktim olmadığını anladım” diyen Young o günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Winchester Katedrali’nde çalışan Lonhurst’ün ölmeden önce son dileğinin gerçek olması için son günlerini geçirdiği Southampton General Hospital adlı hastane, salgın sürecinde zor da olsa nikah için gerekli izni aldı. Hastanenin şapeli nikah töreni için, bir odası ise sonrasındaki ‘davet’ için süslendi.

Kız kardeşi Bex Lonhurst, dört gün içinde düğün planladıklarını anlattı: “Hepimiz seferber olduk. Babamın kolunda geldi nikah törenine. Tabii hepimiz ağladık. Onun çok sevdiği adamla hayatını birleştirmesi biraz olsun teselli oldu.”

Düğün hazırlıklarına destek veren hemşirelerden, Vicki Lewis, “İnsanların hayatlarının en kötü anlarında rüyalarının gerçek olduğunu görmek insanı biraz olsun sevindiriyor. Bu nedenle 20 yılllık hemşireyim” dedi.

Onu hep o günkü gibi yüzü gülerken hatırlayacağını söyleyen Simon Young, çok sevdiği eşini evlendikten bir ay sonra kaybetti. Geriye acı-tatlı hatıralar kaldı.

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