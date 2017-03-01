Ölmeden önce yapılacaklar listesine bir ‘tik’ daha: 99 yaşındaki kadın ‘tutuklandı’

Hollanda’da 99 yaşındaki yaşlı bir kadın, karakola gidip tutuklanmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyince geri çevrilmedi.

Independent’ta yer alan habere göre Amsterdam’a yakın Nijmegen Zuid’da karakolda son arzularından birini yerine getirmek isteyen Annie isimli yaşlı kadın, elleri kelepçelenerek tutuklandı.

Yaşlı kadının son isteğini yerine getirmiş olmasından duyduğu neşe, karakolun Facebook hesabından paylaştığı fotoğraflara da yansıdı.

Gazeteye konuşan polis memuru Peter Smit, ölmeden önce yapılacaklar listesi sebebiyle Annie’nin hücrede birkaç dakika geçirmesine izin verdiklerini söyledi: “Hayatında hiç suç işlememiş ve bunun heyecan verici bir deneyim olacağını düşünmüş. Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere, kelepçeleriyle hücrede olmaktan çok keyif aldı.”

Smit, normalde böyle bir uygulamanın yapılmadığını, ancak Annie’ye ayrıcalık tanıdıklarını da sözlerine ekledi.