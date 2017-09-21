“Ölmüş hayvanın etini sattılar”

Gaziköy’de bu sabah doğum yaptığı sırada rahatsızlanarak can çekişen inek öldürülerek, eti halka satıldı.

Edinilen bilgiye göre 30 kg’ın etin yaklaşık 23 kg kısmı Küçük Kaymaklı’daki S.T’nin Seyhan isimli kasap dükkanında satıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bugün, saat 06:30 sıralarında, Gaziköy’de isminin başharfleri A.E. olan bir kişiye ait ağılda doğum yaptığı sırada ölmek üzere olan ineğin, yine ayni kişi tarafından kesildikten sonra, isiminin başharfleri Y.E.D. tarafından, isminin başharfleri T.S.’nin talimatı ile yüzülüp parcalandiktan sonra yaklaşık 30 kg et, Lefkosa’da K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren T.S’ye ait kasap dükkânında satışa sunuldu.

Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, veteriner dairesi yetkileri ile T.S’ye ait kasap dükkanına giderek olaya müdahale etti.

Söz konusu etin satıştan geriye kalan 7.2 kg’lık kısmı veteriner dairesi yetkilileri tarafından alınarak imha edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.