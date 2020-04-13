Olsan Oran'dan Geçitkale Belediye Başkanına cevap geldi

Sayın Geçitkale Belediye Başkanı...

Sosyal medya hesabınızdan şahsıma yönelik yapmış olduğunuz ithamlara karşı bir cevap hakkımın olduğuna inanıyorum.

İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü zor günlerde,politikanın değil de birlik,beraberlik ve yardımlaşmanın önemli olduğunu demek ki biz size “anlatamamışız”.Buradan bir kez daha söylüyorum ki,amacımız böyle bir zamanı,tıpkı sizlerin yaptığı gibi siyasi çıkarlar için kullanmak yerine ,peygamber efendimizin de buyurduğu gibi “Komşusu açken tok yatan mümin değildir”sözünü hayata geçirmektir.

Mallıdağ sakinlerinden Olsan Oran olarak ben ve gönlü güzel iş insanlarının da katkılarıyla tüm hijyen kurallarına uyarak hem ,kendi köyüm olan mallıdağa hem de on farklı beldemize daha yardımlarda bulunduk.Bunu yaparken de sizler gibi ,sosyal paylaşım sitelerinde yaptığımız yardımları reklam etmek yerine tamamen sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettik.Gücümüz yettiğince de yardımlarımıza devam edeceğiz.

Sayın Başkan ,sanırım makamınızı diktatörlükle karıştırmışsınız ,öyle ki sizin ,ne bana nede başka bir kimseye “yapma-etme”demeye hakkınız yoktur.

Bizler yapmamız gerekeni gerektiği zaman ,gerekli yerlere,izin alınması gereken kurumlardan izin alarak yapma hakkına sahibiz ve siz o kurumlardan biri değilsiniz.Bu yardımların benzerini bölgenizde yapan diğer birkaç yardımseverden hangisi sizden izin aldı ki ,belkide onlardan haberiniz bile yok ,bizden niye rahatsız oluyorsunuz anlamış değilim.

Sizin dediğiniz gibi “Paşa”olmak ne haddime ,,,,ama siz bu diktatörce tavırlarnızla kendinizi “HİTLER “sanıyorsunuz.Öyle ki hitlerin söyleyip yaptığı gibi “insanları bir yalana inandırmanın sırrı ,yalanı sürekli tekrar etmektir “tekrar tekrar tekrar...

Yaptığımız yardımlardan dolayı halka bulaşı olabileceğinden ve böyle bişey olursa benim “hangi deliğe kaçacağımdan”bahsediyorsun.Peki sorarım size ,birçok yerde kontrollü bir şekilde yapılan ,sizin de marketlerin önünde başlatıp önce fotoğraflayıp reklamını yaptığınız “imkanı olan bıraksın ihtiyacı olan alsın”kampanyasında bizzat benim gözlemlediğim bazı vatandaşların eldivensiz ve hiç bir hijyenik önlem almamış şekilde açıkta olan malzemelerin birçoğuna dokunarak içlerinden birini almış olması sizce ne kadar doğru ve hijyendir ?Nerde sizin hijyene verdiğiniz önem?Asıl bundan dolayı bir bulaşı olursa kaçacak deliği siz aramalısınız...!!!

Yazınızda beni cahillikle itham ettiniz ,eğer yaptığımız yardamlardan dolayı bizi cahillikle suçluyorsanız iyi ki cahilim...

Cahil demişken birden aklıma geldi “İnsanda yok ise edep,neylesin metrese ,mektep ,Okusa alim bile olsa ...”neyse

Devamına aile terbiyem elvermez!!!

Koltuklar geçicidir sayın Başkan o koltuklar “bugün vardır yarın yoktur “önemli olan değer yargılarımız ve insanlığımızdır.Koltuğuna otur ve kollarından sıkı sıkı tut çükü korkun koltuğun altından kayması ,senin derdin virüs değil ,derdin virüsten çoook büyük ...ve misyonu vatandaşa destek olmaya çalışana da “KARIŞMA”

Sağlıkla kal evde kal !!!