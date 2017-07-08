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Ölü doğurduğunu iddia ettiği bebeği çöpe attı

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Ölü doğurduğunu iddia ettiği bebeği çöpe attı
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 33 yaşındaki Romanyalı bir kadının, evde tek başına doğurduğu ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeği çöpe attığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta, Dali’de ikamet ettiği evde tek başına doğum yapan ve ölü doğması nedeniyle bebeği çöpe attığını belirten 33 yaşındaki Romanyalı kadının olayını araştırdığını yazdı.

Gazete, söz konusu olayın, doğum sonrasında yaşadığı sorunlar nedeniyle kadının hastaneye başvurmasının ardından ortaya çıktığını belirtti.

Habere göre Romanyalı kadın, polise verdiği ifadede, geçtiğimiz Pazartesi günü evde tek başına doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu tespit etmesi üzerine, onu bir havluya sardığını daha sonra evinin yanındaki çöp kutusuna attığını söyledi.

Polisin, eve giderek burada ve bebeğin atıldığı çöp kutusunda araştırma yaptığını yazan gazete, polisin ayrıca bebeği bulmak için çöpü alan çöp arabasını ve çöplerin döküldüğü alanı da tespit ettiğini belirtti.

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