  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları deposu ile transfer istasyonu yapımına tepki

» »
Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Şahinler köyünde Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilecek olan Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları deposu ile transfer istasyonunun yapımına başlanması köylülerin tepkisine neden oldu.
Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları deposu ile transfer istasyonu yapımına tepki

Köylüler, yapılacak istasyonu köylerinde istemedikleri gerekçesi ve böyle bir yatırımın yerleşim yerinden uzak bir bölgede hayata geçirilmesi talebiyle inşaatın başladığı yerde eylem düzenledi.

Eyleme Şahinler köyü halkının yanı sıra, Güneşköy, Mevlevi, Serhatköy ve Gayretköy Muhtarları da katılarak destek belirtti. Eylemde konuşan Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın, Şahinler köyünün Batı bölgesinin bakir kalmış köylerinden biri olduğunu belirterek, köyün güzel yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yangın, köyde yapılan bir projeyle ilgili olarak köy halkının hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini kaydederek, projenin ülke için güzel bir proje olduğunu ancak bu istasyonun hayvancılığın çok az yapıldığı Şahinler köyüne değil, daha yoğun olarak yapıldığı başka yere taşınmasının uygun olacağını ifade etti.

Yapılacak istasyon için seçilen yerin köyün girişinde, meyve ve sebze üretimi yapılan, kırsal kesim arsalarının bulunduğu yerde olduğuna işaret eden Yangın, bu bölgenin yeşil alan, çocuk parkı, yürüyüş parkuru gibi yatırımlara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Eylemde sırasıyla Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, Gayretköy Muhtarı Talip Keskiner, Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız da söz alarak eyleme destek belirttiler.

BRT mikrofonuna konuşan köylüler de yapılacak olan istasyonla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, konuyla ilgili endişelerini aktardılar. (BRT)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Güzelyurt'ta halk ile bir araya geldi09 Şubat 2019 Cumartesi 18:06
  • Kalkanlı’da Elektrik Kesintisi04 Şubat 2019 Pazartesi 17:41
  • Dikkat! Planlı elektrik kesintisi olacak04 Şubat 2019 Pazartesi 17:39
  • HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı'na Reşat Kansoy seçildi19 Ocak 2019 Cumartesi 15:33
  • Barajının kapakları açıldı: Çevre köyleri su basabilir18 Ocak 2019 Cuma 15:50
  • Dikkat yol kapalı!16 Ocak 2019 Çarşamba 18:32
  • Güzelyurt'a dolu yağdı ! ( VIDEO HABER)13 Ocak 2019 Pazar 17:53
  • Tatar Güzelyurt'ta temas ve incelemelerde bulundu05 Ocak 2019 Cumartesi 16:46
  • Lefke ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi!02 Ocak 2019 Çarşamba 18:06
  • Otomobil köprüden uçtu 4 kişi yaralandı30 Aralık 2018 Pazar 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti