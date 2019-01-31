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Ölü sayısı 100'e ulaştı

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259 kişiden haber yok
Ölü sayısı 100'e ulaştı
31.01.2019 - 11:16

Brezilya’daki baraj faciasında bilanço ağırlaşıyor.

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    Brezilya’nın Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 84'ten 99'a yükseldi. Faciada kayıp kişi sayısının ise 259 olduğu bildirildi.

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    Polisin, hayatını kaybeden 84 kişiden 51'inin kimliğini belirlediği aktarıldı.

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    Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirdi.

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    Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

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    Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

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    Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

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    Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

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    Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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