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Ölü sayısı artıyor... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı

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Ölü sayısı artıyor... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı..Erdoğan, "Terör kokusu var, bir kadının rol aldığı düşünülüyor" dedi
Ölü sayısı artıyor... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeye giriş-çıkışları kapattı. RTÜK, İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. 

Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Vali'mizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir." dedi.

"Burada bir terör kokusu var"

Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle ilk incelemelerde, 'kesin olarak bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk Valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz"

İstiklal Caddesi'ndeki patlama anı öncesinde banka oturan şüpheli dikkat çekti

Büyük bir alev eşliğinde meydana gelen patlama, Taksim Meydanı'ndan Tünel istikametine doğru Demirören AVM'ye gelmeden, Mis Sokak'ın İstiklal Caddesi'ne açıldığı bölgede oldu. İlk bilgilere göre, patlamanın, İstiklal Caddesi'nin iki kenarında dizili olduğu dükkânlarda değil caddenin ortasında olduğu tahmin ediliyor. Görüntülere göre; patlama, İstiklal Caddesi'nde Mango ve Colins mağazalarının açığındaki oturma banklı saksıların önünde meydana geldi, saksılı bankta oturan siyah kıyafetli ve kapüşonl

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