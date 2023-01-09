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‘Ölülerle video görüşme’ imkanı sunan teknoloji tartışma yaratıyor

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Güney Kore’de geliştirilen ve insanlara ölen yakınlarının görüntüsüyle sohbet etme imkanı sunan yeni bir teknoloji tartışmalara yol açtı.
‘Ölülerle video görüşme’ imkanı sunan teknoloji tartışma yaratıyor

Güney Kore'de bir yapay zeka firmasının insanlara ölen yakınlarının görüntüsüyle sohbet etme imkanı sunan teknoloji tartışma yarattı.

Bilim kurgu filmlerini andıran teknolojiyle, ölen kişilerin yapay zeka sayesinde yaratılan görüntüsü sizinle sohbet ediyor. Her sohbet için 1000 sterlin (22 bin TL) ödeyenler, ölen yakınlarının görüntüsüyle sanki bir video görüşmesindeymiş gibi konuşabiliyor.

Makine öğrenimi sayesinde ölen kişi görüntüleri, ses ve video kayıtları işlenerek sanal olarak yeniden yaratılıyor. Ölen kişilerin sesini ve yüz mimiklerini başarıyla taklit edebilen yazılım, sorulara yanıt veriyor, hatta geçmişteki anılarla ilgili de konuşabiliyor.

Teknolojiyi geliştiren Seul merkezli DeepBrain AI firması, bunun yakınlarını kaybedenlere yas sürecini atlatmada yardımcı olabileceğini söylerken bu görüşe itirazlar da var. Teknoloji Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki tanıtımı sonrası çeşitli eleştirilerin hedefi oldu.

‘ÜRPERTİCİ BİR DENEYİM’

Birçok kişi bunun ölen kişiler sanki mezardan çıkmış gibi bir duygu verdiği, rahatlatıcı değil “ürpertici ve dokunaklı” olduğu yorumunu yaptı. Şirketin iş geliştirme müdürü Joseph Murphy, teknolojiye dair farklı görüşler olduğunu, bazı kişilerin ölen yakınlarıyla sohbet etme fikrinden pek de hoşlanmadığını belirtti.

Eleştirilere rağmen insanların bu teknoloji sayesinde ölen sevdiklerine hayattayken söyleyemediklerini söyleme fırsatı bulacağını savunan Murphy, bunun özellikle ölümcül hastalığa sahip kişiler için bir fırsat olduğunu belirtti. Murphy, bu kişilerin öldükten sonra geriye anı bırakmak için geçmişe dair günlükler yazabileceğini, bunların da yapay zekayla diğer insanlara aktarılabileceğini kaydederek “Böylece aileleri ve arkadaşları onları sağlıklı olduklarındaki haliyle hatırlayacak” dedi.

Kayıp sonrası kişilere yas sürecinde destek veren İngiltere merkezli Cruse Bereavement Support şirketinden gönüllü Sue Gill ise, şirketin kâr elde etmek için insanların acısını kullandığını ve bunun etik olmadığını söyledi.

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