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Ölüm Anında İnsan Beyninde Neler Oluyor? İlk Kez Görüntülendi

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Ölüm Anında İnsan Beyninde Neler Oluyor? İlk Kez Görüntülendi
Ölüm Anında İnsan Beyninde Neler Oluyor? İlk Kez Görüntülendi

Bilim insanları ölmek üzere olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı. Aktiviteler rüya gören kişi ile aynı çıktı.

Ölüm anında insan bedenindeki olaylar bilimin en çok ilgilendiği konular arasında... Bilim insanları ölüm anında beyin aktivitesi ilk kez görüntülendi.

"Rt.com"un haberine göre bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.

Rüya gören kişilerle aynı faaliyeti gösteriyor

Bilim insanları, ölen bir insanın beyin işlevlerinin "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktiviteleri 15 dakika boyunca devam etti. Bu gelişme ölüm anında neler yaşandığına dair bilinmeyenlere de ışık tutabilir.

Son kez anılarını hatırlıyor

Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar ölümden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.

Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.

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