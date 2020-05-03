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Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın

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Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın
Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın

Ölüm orucunda olan ve durumu kritik hale gelen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada '#SesiDuyİbrahimYaşasın' etiketi açıldı ve tanınmış isimler de dahil çok sayıda insandan bu etikete destek geldi.

Etikete destek veren sanatçı, siyasetçi ve aktivistler arasında Meltem Cumbul, İlyas Salman, Orhan Aydın, Atilla Taş, Sezgin Tanrıkulu, Suavi, Levent Üzümcü, Tolga Sağ ve Filiz Kerestecioğlu da var.

Gökçek'i yaşatma çabası

Yıllardır süren konser yasaklarının son bulması, grup üyeleri hakkındaki davaların düşmesi için 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum bas gitarist üyesi İbrahim Gökçek'in sağlık durumunun kritik olduğunun öğrenilmesi sonrası son bir çaba ile yasağın kalkması için çağrıda bulunuluyor.

Etiket Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1',nci sıraya yükseldi.

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