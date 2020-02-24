Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tahliye edildi

Grup Yorum'un 252 gündür ölüm orucunda olan üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.
Cezaevinde 252 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'Cezaevinde kalamaz' raporunun ardından tahliye edildi.
Mahkeme, Gökçek'in ev hapsine alınmasına karar verirken tahliye kararını Halkın Hukuk Bürosu tarafından paylaşıldı.
Gökçek'e yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte ev hapsi uygulanacak.
Gökçek'in avukatları Twitter hesaplarından kararla ilişkin şu bilgiyi verdi:
"İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Grup Yorum duruşmasında İbrahim'in tahliyesine karar vermemiş, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurul raporu gereğince bugün müvekkilimiz hakkında tahliye kararı verildi."
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