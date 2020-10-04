Ölüm riskini azaltan içecek: Kahve

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, filtre kahvenin sağlık için yararlı olduğuna, hatta ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalığı riskini artırdığına işaret edildi.

Bugün Dünya Kahve Günü. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)’ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “Kahve Günü” olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98’ini, tüketiminin ise yüzde 83’ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Peki kahvenin sağlık üzerindeki etkileri neler?

508 bin kişiyle 20 yıldan uzun bir sürede yapılan bir araştırmanın sonuçlarına bakabiliriz. European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları BBC tarafından haberleştirilmişti.

Araştırma heyetinin başkanı, kamu sağlığı ve toplum hekimliği uzmanı Prof. Dag Thelle, "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az" diyor.

Prof. Thelle, "Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor" diye devam ediyor.

"CNN, araştırma sonuçlarını, dünya genelinde giderek daha popüler hale gelen "French Press" kahve ile Türk kahvesi sevenler için "kötü haber" diye yorumlamıştı.

'TRİGLİSERİD VE LDL SEVİYESİNİ ARTIRIYOR'

CNN'in beslenme uzmanlarından Lisa Drayer, "Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar" dedi.

Drayer, "Çalışmalar, bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyesini artırabildiğini gösteriyor. Bu yüzden filtre kahve için. Kağıt filtre, bu kimyasalları tutabilir" diye konuştu. LDL 'kötü kolesterol' olarak da biliniyor.

Araştırma 20 ile 79 yaş arasındaki Norveçli kadın ve erkeklerle yapıldı.

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'FİLTRE KAHVE KALP HASTALIKLARINDAN ÖLME RİSKİNİ AZALTIYOR'

Buna göre filtre edilmemiş ya da kaynatılmış kahve 60 yaş üzerindeki erkeklerde ölüm riskini artırıyor. Ancak kağıt filtre kullanılarak yapılmış filtre kahve içmek, hiç kahve içmemeye göre daha sağlıklı.

Araştırmada, filtre edilmiş kahvenin hiç kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 15 oranında azalttığı belirtiliyor.

Aynı şekilde filtre kahve, erkeklerde kalp-damar hastalıklardan ölüm riskini yüzde 12, kadınlarda da kalp hastalıklardan ölme riskini yüzde 20 oranında düşürüyor. En düşük ölüm oranı günde 1-4 fincan filtre kahve içenler arasında.

Prof. Thelle, "Filtre kahve içenlerin sonuçlarının hiç içmeyenlerinkinden daha iyi çıkması, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi başka hiçbir faktörle açıklanamaz. Bu nedenle gözlemlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz" dedi.