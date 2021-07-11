  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Ölüm Sebebi Belli Oldu...

» »
Ölüm Sebebi Belli Oldu...
Ölüm Sebebi Belli Oldu...

Balıkesir’de dün evindeyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bayram Şerifoğlu’nun ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Balıkesir’de sakin 59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu’na otopsi yapıldı.

Otopside, Şefioğlu’nun ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu yollara dikkat!11 Temmuz 2021 Pazar 09:59
  • Kuzey – Güney arasındaki karşılıklı geçişlerde yeni kurallar geçerli olacak11 Temmuz 2021 Pazar 09:03
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal11 Temmuz 2021 Pazar 08:59
  • 10 dönüm anız yandı!11 Temmuz 2021 Pazar 08:58
  • Ani ve Gayri tabi ölüm (gelişme)11 Temmuz 2021 Pazar 08:57
  • 5 saat elektrik olmayacak!11 Temmuz 2021 Pazar 08:56
  • Erdoğan, Kıbrıs'ta sahaya iniyor: Kadroda Soylu da var11 Temmuz 2021 Pazar 08:50
  • Sorakın: “Hükümet, azınlığın azınlığı durumuna düştü”10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:24
  • 95 pozitif vakaya rastlandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:20
  • Zaroğlu; milli duruşa ters bir şekilde hareket eden bir ismin bakanlığına destek vermeyeceğini açıkladı...10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti