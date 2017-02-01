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"Ölüm tehditlerini şiddetle kınıyorum"

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"Ölüm tehditlerini şiddetle kınıyorum"
YDP adına açıklamada bulunan Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yapılan tehdit ve şahsına yapılan küfürleri kınadığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarında “Sürecin 5’li konferans aşamasına kadar gelmesinden çözüm isteyen halkımız ne kadar memnunsa, çözümsüzlüğü kendi bencil çıkarlarına uygun görenler de o kadar tedirgin olmuşlardır.” açıklaması yer almıştır.

Yapılan bu açıklama kamuoyunda da tepkiyle karşılanmış, kimi kesim bu yazıyı desteklerken, kimi kesim de haksız yere hedef gösterildiklerini, Sayın Akıncı’nın ayrım yaptığını savunmuştur.

Öncelikle ifade etmeliyim ki, bu ülkede herkes çözüm istemektedir. Ancak özellikle bu süreçte, müzakerelerin bir kesimin gözünden iyi yönetilemediği aşikardır. Ben de şahsım adına sayın Akıncı’nın bu süreci iyi yönetemediğini düşünenlerdenim.

ANCAK,

Her ne kadar, yukarıdaki açıklamanın Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılarak, çözüme farklı bakanların “bencil” olarak nitelendirilip hedef göstermesi tasvip etmesemde, sayın Cumhurbaşkanına karşı yapılan hakeretleri, hatta ölüm tehditlerini de şiddetle kınıyorum.

Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret edemez, tehdit edemez. Eleştiri yapmakla, hakaret etmeyi, tehdit etmeyi ayıramayan insanların her zaman karşısında oldum, karşısında olmaya da devam edeceğim.

Bu bağlamda, yapılan bu hakaret ve tehditleri şiddetle kınıyor, Sayın Cumhurbaşkanımın bu başlık altında sonuna kadar yanında olduğumu kamuoyu ile paylaşıyorum.

Dönem, birlik ve beraberlik dönemi.

Bunu yıkmaya çalışanlara izin vermeyelim.

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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