Ölümcül Beyin Hastalıkları İçin Yeni Bir Tedavi Yöntemi Geliştirdiler

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ALS/FTD olarak bilinen ölümcül beyin hastalıklarını tedavi etmek için yeni bir strateji geliştirdiler. Organoid adı verilen yöntemde bilim insanları, insan organlarının minyatürleri üzerinde çalıştılar.

En yaygın olarak 40 ila 45 yaşları arasında gelişen, felç, bilişsel işlev bozukluğu ve hafıza kaybı gibi ölümcül boyutlara çıkabilen ALS/FTD hastalıkları için henüz bir tedavi yöntemi yok.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları da bu beyin hastalıklarını tedavi edebilmek için küçük beyinler yaptılar. Bilim insanları, bu organoidleri büyütmek için bir hastanın derisinden hücreler alarak onları kök hücre aşamasına aldılar.

Beynin canlı bir kişinin kafasının dışında izole edilmesi, daha yakından gözlemlenmesine ve incelenmesine izin verdi. Araştırılan alanlar arasında hücre stresi, DNA’ya verilen hasar ve DNA’nın proteinlere kopyalanma biçimindeki değişiklikler yer alıyor. Tüm bu değişiklikler, ALS/FTD’den etkilenen kas hareketlerinden ve zihinsel yeteneklerden sorumlu olan sinir hücrelerini ve diğer beyin hücrelerini etkileme potansiyeline sahip.

DAHA UZUN SÜRELİ İNCELENEBİLECEK

Cambridge tarafından geliştirilen beyinlerin, organoid yetiştirmeye yönelik önceki girişimlerden daha uzun bir ömrü olduğu belirtildi. Geçmişteki araştırmalar, mini beyinlerin yalnızca kısa bir zaman dilimi için büyüdüğünü ve bunama ile ilişkili bozuklukların yalnızca küçük bir bölümünü yakalayabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, bu beyinlerin 240 gün boyunca büyütülmesinin ayrıntıları veriliyor. Ayrıca yayınlanmamış bir çalışmada ekibin 340 güne ulaşmayı başardığı da bildirildi.

Organoidler, hastalığı daha iyi anlamanın yanı sıra, bilim insanlarının hastalıkların başlangıcını yavaşlatma, hatta onları tamamen durdurma potansiyeline sahip tedavileri denemelerine de yardımcı olabilir.