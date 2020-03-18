  • BIST 85.577
  • Altın 310,950
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Ölümcül hastalıklara neden olan virüsler neden yarasalarda ortaya çıkıyor?

» »
Ölümcül hastalıklara neden olan virüsler neden yarasalarda ortaya çıkıyor?
Ölümcül hastalıklara neden olan virüsler neden yarasalarda ortaya çıkıyor?

Yarasalar yakın geçmişte yaşanan ve hayvandan insana bulaşan pek çok hastalığın başlıca sorumlusu kabul ediliyor. Ebola, SARS, Marburg, Nipah gibi virüslerin yanı sıra şimdi de Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün de yarasalardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Yeni araştırma, memeli sınıfı içinde yaklaşık bin türü bulunan ve uçabilen tek canlı takımı olan yarasaların uçma yeteneği kazanma sürecinde virüsler için gelişme alanına dönüştüğünü öne sürdü ve yarasalarda hız kazanan viral dinamiklere karşı uyardı. 

Hakemli bilim dergisi eLife’da yayımlanan yeni makaleye göre, yarasaların evrimsel süreçte uçmasını sağlayan bazı adaptasyonlar aynı zamanda yüksek işlevli bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını sağladı.

Yarasaların güçlü bağışıklık yanıtı, yarasaları bulaşıcı hastalıklara karşı dayanıklı yapıyor ancak bu aynı zamanda daha ölümcül virüslerin evrimleşmesine olanak tanıyor ve bu virüsler insan gibi türlere bulaştığında çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor.

Kendi başlarına hedef hücreye tutunmak dışında hiçbir etkinlik gösteremeyen virüsler, bir yandan ele geçirdikleri hücreleri kendi kopyalarını üretmek için kullanarak yok ederken diğer yandan hem kendilerini çoğaltmak hem de yaymak için üzerinde bulunduğu canlılara yani konaklara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla virüsler çok hızlı çoğalırsa ve öldürücülük oranı artarsa, hızla ölen konaklar kendilerini yayamayacağı için bu tür virüsler yayılmakta başarısız oluyor. Bu nedenle her virüs evrimsel stratejisine göre öldürücülük ve yayılma hızı arasında bir denge tutturuyor. Ancak eğer virüsler bağışıklık sistemi çok güçlü bir canlıda bulunuyorsa ve tamamen yok olmuyorsa konak üzerinde barınarak alabildiğine öldürücü hale gelebilir.

Discover’in haberine göre, yeni yayımlanan araştırmanın baş yazarlarından Cara Brook, yarasadaki bu durumu şöyle açıklıyor:

Virüs, yarasa konağında o yarasaya zarar vermeden daha hızlı çoğalabilir. Ancak (virüs) yarasadaki bağışıklık sisteminden yoksun başka bir şeyde kendini gösterdiğinde, son derece öldürücü olur.

Daha önceki araştırmalar, yarasaların hayvanlar alemindeki diğer takımlara göre daha fazla zoonotik hastalık barındırdığını göstermişti. Bu çalışmalar ayrıca diğer hayvanlardan bulaşanlara nazaran yarasadan bulaşan virüslerin insanlarda daha fazla ölüme neden olduğunu göstermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın18 Mart 2020 Çarşamba 17:25
  • Facebook yanlışlıkla Koronavirüs haberlerini engelledi18 Mart 2020 Çarşamba 17:24
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya'da 200 bine yakın vaka; 8 bine yakın ölüm18 Mart 2020 Çarşamba 17:17
  • Pilli: Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyi18 Mart 2020 Çarşamba 14:04
  • Belçika'da İkinci Dalga Önlemler Açıklandı18 Mart 2020 Çarşamba 13:14
  • Koronavirüsle Mücadeleden Olumlu Haberler18 Mart 2020 Çarşamba 12:06
  • Vuhan'da İki Gün Üst Üste Yalnızca Birer Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi18 Mart 2020 Çarşamba 11:14
  • Rus model Bonya: Gezegenimizi kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim18 Mart 2020 Çarşamba 11:10
  • Hekimlerden Başbakan'a Sağlık Bakanını Görevden Al18 Mart 2020 Çarşamba 11:07
  • Netanyahu: "şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak"18 Mart 2020 Çarşamba 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti