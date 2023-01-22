Ölümcül kazayı atlatan Jeremy Renner taburcu oldu… İşte ilk paylaşım…

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve uzun süre hastanede kalan ünlü aktör Jeremy Renner tedavisine evinde devam etmek üzere taburcu oldu.

1 Ocak 2023'te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncu Jeremy Renner (52), evinde tedaviye geçti.

Instagram hesabından tedavi süreci hakkında paylaşım yapan aktör, kaza esnasında 30’dan fazla kemiğini kırdığını açıkladı.

SEVENLERİ BEĞENİ VE YORUM YAĞDIRDI

Kısa sürede iki milyondan fazla beğeni toplayan paylaşımında “Aileme ve bana gönderdiğiniz mesajlarınız ve düşünceleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepinize çokça sevgi ve saygılar. Bu 30’dan fazla kırık kemik, tıpkı aile ve arkadaşlar arasındaki sevgi ve bağın derinleşmesi gibi onarılacak, güçlenecek.” diye yazan Renner, bir dizi kalp ve dua eden eller emojisiyle birlikte, “Herkese sevgiler,” diyerek paylaşımını bitirdi.

Bir aile üyesine yardım etmek isterken kar küreme aracının altında kalarak yoğun bakıma kaldırılan ve sağlık durumu bir süre ciddiyetini koruyan aktör, daha önce de Instagram’da bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren Renner'ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.