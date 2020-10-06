Tüm dünya salgın paniğiyle evlerine kapanırken, Rich Kids of Internet olarak bilinen İnternetin Zengin Çocukları, lüks içindeki yaşamlarını sürdürüp gösteriş yapmaktan geri kalmıyor.

Koronavirüs, tüm dünyada korkunç bir boyuta ulaşıp insanların hayatına mal olmaya devam ediyor. Vatandaşlar evlerine kapanıp sağlıklı bir güne uyanmayı iple çekerken İnternetin Zengin Çocukları'nın umursamaz paylaşımları pes dedirtiyor.