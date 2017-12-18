Ölümden döndü!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Serhatköy yakınlarında dün sabah yönetimindeki PE 106 plakalı TIR’ın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 30 yaşındaki Hasan Kurt, 5 metrelik toprak su kanalına düştü.

Sabah saat 09.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Serhatköy alt üst geçit yakınlarında yönetimindeki PE 106 plakalı TIR ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa’ya doğru seyrettiği öğrenilen sürücü Hasan Kurt, PE 106 plakalı araç ve arkasında çektiği dorse ile yolun solundan çıkarak 5 metrelik toprak su kanalına düştü. Kazanın ardından, PE 106 plakalı TIR şoförü yaralanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgide, dalağı yırtılan Hasan Kurt’un ameliyata alındığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(havadis)



