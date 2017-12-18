  • BIST 110.177
  • Altın 155,852
  • Dolar 3,8403
  • Euro 4,5381
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Ölümden döndü!

» »
Ölümden döndü!
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Serhatköy yakınlarında dün sabah yönetimindeki PE 106 plakalı TIR’ın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 30 yaşındaki Hasan Kurt, 5 metrelik toprak su kanalına düştü.

Sabah saat 09.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Serhatköy alt üst geçit yakınlarında yönetimindeki PE 106 plakalı TIR ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa’ya doğru seyrettiği öğrenilen sürücü Hasan Kurt, PE 106 plakalı araç ve arkasında çektiği dorse ile yolun solundan çıkarak 5 metrelik toprak su kanalına düştü. Kazanın ardından, PE 106 plakalı TIR şoförü yaralanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgide, dalağı yırtılan Hasan Kurt’un ameliyata alındığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(havadis)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • UBP’li adaylar Yenierenköy ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti19 Aralık 2017 Salı 15:26
  • En fazla yağış 2 kilogram19 Aralık 2017 Salı 15:25
  • Polisiye olaylar: Uyuşturucu tasarrufundan tutuklama19 Aralık 2017 Salı 15:14
  • 23 yaşındaki genç trafik kazasında ağır yaralandı19 Aralık 2017 Salı 15:13
  • Özyiğit: “Eşit işe, eşit ücret ilkesi hayat bulacak"19 Aralık 2017 Salı 14:59
  • Gardiyanoğlu, istifa etti19 Aralık 2017 Salı 14:48
  • İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nden açıklama19 Aralık 2017 Salı 12:51
  • Başsavcılığın 2 ayrı görüşü şaşırttı!..19 Aralık 2017 Salı 08:01
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!19 Aralık 2017 Salı 08:00
  • POLİS YASASI İKİNCİ KEZ KOMİTE’YE GÖNDERİLDİ19 Aralık 2017 Salı 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti