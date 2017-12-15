"Ölüme sebebiyet" zanlısı teminatla serbest

Girne’de Pazar gecesi meydana gelen motosiklet kazasında Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olmaktan tutuklanan Artemis Pamirol aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Girne’de Pazar gecesi meydana gelen motosiklet kazasında Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olmaktan tutuklanan Artemis Pamirol aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Girne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili tutuklu bulunan 35 yaşındaki Artemis Pamirol hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Pamirol, üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Pamirol, 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Soruşturma tamamlandı

Teminat duruşmasında zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, “dikkatsizlik sonucu ölüme” ve “ağır yaralanmaya neden olma” suçlarından tutuklanan Pamirol hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olan ve trafik suçundan sabıkası bulunmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 10 Aralık 2017 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelmişti. Girne’de Ecevit Caddesi’nde yaşanan kazada, kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı arabaya seyrederken karşıdan NV 311 plakalı motosikletle seyreden Hakan Bozkurt’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Bozkurt ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Bozkurt’un motosikletinde yolcu olan Öner Özgeldi ise ağır yaralanmıştı.

Özgeldi, ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Polis açıklamasına göre, Artemis Pamirol’un, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermediği ve bu şekilde petrol istasyonuna dönüşe geçip Bozkurt’un yönetimindeki motosikletin önünü tıkadığı belirtilmişti.