  • BIST 109.754
  • Altın 156,091
  • Dolar 3,8568
  • Euro 4,5510
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

"Ölüme sebebiyet" zanlısı teminatla serbest

» »
"Ölüme sebebiyet" zanlısı teminatla serbest
Girne’de Pazar gecesi meydana gelen motosiklet kazasında Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olmaktan tutuklanan Artemis Pamirol aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Girne’de Pazar gecesi meydana gelen motosiklet kazasında Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olmaktan tutuklanan Artemis Pamirol aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Girne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt’un ölümüne ve yolcusu 27 yaşındaki Öner Özgeldi’nin ağır yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili tutuklu bulunan 35 yaşındaki Artemis Pamirol hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Pamirol, üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Pamirol, 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Soruşturma tamamlandı

Teminat duruşmasında zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, “dikkatsizlik sonucu ölüme” ve “ağır yaralanmaya neden olma” suçlarından tutuklanan Pamirol hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olan ve trafik suçundan sabıkası bulunmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 10 Aralık 2017 tarihinde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelmişti. Girne’de Ecevit Caddesi’nde yaşanan kazada, kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı arabaya seyrederken karşıdan NV 311 plakalı motosikletle seyreden Hakan Bozkurt’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Bozkurt ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Bozkurt’un motosikletinde yolcu olan Öner Özgeldi ise ağır yaralanmıştı.

Özgeldi, ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Polis açıklamasına göre, Artemis Pamirol’un, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermediği ve bu şekilde petrol istasyonuna dönüşe geçip Bozkurt’un yönetimindeki motosikletin önünü tıkadığı belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı10 Aralık 2017 Pazar 16:51
  • Dün en çok yağış Beylerbeyi’nde kaydedildi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
  • Girne Belediyesi’nden tahsilatlarda indirim...06 Aralık 2017 Çarşamba 11:49
  • Güngördü’ye “Leymosun/Limasolda Bir Lider Ziya Rızkı” takdim edildi05 Aralık 2017 Salı 15:56
  • Kervansaray sahilinde erkek cesedi bulundu!04 Aralık 2017 Pazartesi 21:02
  • Girne Liman Rotaract Kulübü’nden AIDS farkındalık projesi...04 Aralık 2017 Pazartesi 13:27
  • Girne’de sağlık denetimi yapıldı30 Kasım 2017 Perşembe 16:07
  • Girne Belediyesi’nde gecikme zammı indirimi sürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 18:17
  • Erhürman: “Girne’yi Girnelilere geri vereceğiz”29 Kasım 2017 Çarşamba 18:16
  • İzinsiz iskele inşaatıyla ilgili ara emri kararı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti