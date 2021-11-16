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Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

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Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

Polis Basın Subaylığı Açıkladı: 16.11.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında, Muhammet KAHRAMAN (E-27), yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet KAHRAMAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sultan KAHRAMAN (K-22) ve Sultan Ecrin KAHRAMAN (K-4) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan Sultan KAHRAMAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan Muhammet KAHRAMAN ve Sultan Ecrin KAHRAMAN’ın ise tedavileri halen devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

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