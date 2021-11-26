Ölümlere sırt döndüler: Fransa ve İngiltere görüşmeleri iptal etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Açıklama Boris Johnson'ın Fransa'yı eleştirmesinden sonra geldi.

Fransa'nın Calais kentinden yola çıktılar. Hedefleri İngiltere'ye geçmekti.

Onları taşıyan tekne battı. Onlarca göçmen can verdi.

Göçmenlerin geçişini organize ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Ancak ne İngiltere ne de Fransa göçmenlerin ölümünün sorumluluğunu üstlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İngiltere Başbakanı Johnson, "Sorunun çözümü için mümkün olan her şeyi yapacağız" mesajı verdi.

Macron, Fransa'nın İngiltere'yi hedefleyen göçmenler için transit ülke olduğunu belirtti. "Manş Denizi'nin göçmen mezarlığı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Ancak somut adımlar bir yana görüşmeler dahi iptal edildi.

Johnson eleştirdi, Fransa geri çekildi

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile önümüzdeki pazar günü yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Karar, Başbakan Boris Johnson'ın Fransa'nın göçü ele almasıyla ilgili eleştirilerinin ardından geldi.

Ölümler, zaten Brexit sonrası ticaret kuralları ve balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlığa düşen İngiltere ve Fransa arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

Başbakan Boris Johnson, Fransa'nın hatalı olduğunu söyledi ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İngiltere'yi "kötü göç yönetimi" ile suçladı.

Ölümler, zaten Brexit sonrası ticaret kuralları ve balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlığa düşen İngiltere ve Fransa arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

Macron, AB'yi acil toplantıya çağırmıştı

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Londra'da protesto edildi

Manş Denizi'ndeki facia, Londra'da protesto edildi.

Göstericiler, can kayıplarından Johnson hükümetinin de sorumlu olduğunu savundu.

"İngiltere de Suçlu", "Kimse Yasadışı Değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin göç politikasını değiştirmesini istedi.

Protesto sonrasında bazı göstericiler, gözaltına alındı.