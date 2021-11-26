  • BIST 1.781,53
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0745
  • Euro 13.6066
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Ölümlere sırt döndüler: Fransa ve İngiltere görüşmeleri iptal etti

» »
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.
Ölümlere sırt döndüler: Fransa ve İngiltere görüşmeleri iptal etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Açıklama Boris Johnson'ın Fransa'yı eleştirmesinden sonra geldi.

Fransa'nın Calais kentinden yola çıktılar. Hedefleri İngiltere'ye geçmekti.
Onları taşıyan tekne battı. Onlarca göçmen can verdi. 

Göçmenlerin geçişini organize ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Ancak ne İngiltere ne de Fransa göçmenlerin ölümünün sorumluluğunu üstlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İngiltere Başbakanı Johnson, "Sorunun çözümü için mümkün olan her şeyi yapacağız" mesajı verdi.

Macron, Fransa'nın İngiltere'yi hedefleyen göçmenler için transit ülke olduğunu belirtti. "Manş Denizi'nin göçmen mezarlığı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. 

Ancak somut adımlar bir yana görüşmeler dahi iptal edildi.

Johnson eleştirdi, Fransa geri çekildi

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile önümüzdeki pazar günü yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Karar, Başbakan Boris Johnson'ın Fransa'nın göçü ele almasıyla ilgili eleştirilerinin ardından geldi.

Ölümler, zaten Brexit sonrası ticaret kuralları ve balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlığa düşen İngiltere ve Fransa arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

Başbakan Boris Johnson, Fransa'nın hatalı olduğunu söyledi ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İngiltere'yi "kötü göç yönetimi" ile suçladı.

Ölümler, zaten Brexit sonrası ticaret kuralları ve balıkçılık hakları konusunda anlaşmazlığa düşen İngiltere ve Fransa arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

Macron, AB'yi acil toplantıya çağırmıştı

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Londra'da protesto edildi

Manş Denizi'ndeki facia, Londra'da protesto edildi.

Göstericiler, can kayıplarından Johnson hükümetinin de sorumlu olduğunu savundu.

"İngiltere de Suçlu", "Kimse Yasadışı Değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin göç politikasını değiştirmesini istedi.

Protesto sonrasında bazı göstericiler, gözaltına alındı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor25 Kasım 2021 Perşembe 18:26
  • AB, Seyahatlere 9 Ay İçinde 3. Doz Kovid-19 Aşısı Olma Şartı Getiriyor25 Kasım 2021 Perşembe 17:27
  • Almanya’da Türk devrimi: Protokol belli oldu!25 Kasım 2021 Perşembe 15:55
  • Polonya Anayasa Mahkemesi AİHM kararını geçersiz saydı25 Kasım 2021 Perşembe 14:29
  • Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Kocias, BM Tutanakları Hakkında Konuştu25 Kasım 2021 Perşembe 12:54
  • Almanya'da vakalar zirvede: Hükümet acil durum uyarısı yaptı25 Kasım 2021 Perşembe 12:01
  • İsveç’in ilk kadın başbakanı göreve geldikten yedi saat sonra istifa etti24 Kasım 2021 Çarşamba 23:07
  • Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı24 Kasım 2021 Çarşamba 23:05
  • Belçika ile İsrail arasında "etiket krizi" çıktı!24 Kasım 2021 Çarşamba 18:39
  • Beş soruda Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkma ihtimali var mı?24 Kasım 2021 Çarşamba 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti