Ölümlerin hızla arttığı İngiltere'de hükümete sert tepkiler

Ölüm ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere'de hükümetin tutumuna sert tepkiler İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı, ölümler ise 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.

Bu gelişmelerin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson kameraların karşısına çıkarak koronavirüs konusunda ülkenin izleyeceği politikayı bilim danışmanları bir basın toplantısında açıkladı.

Johnson, tedbir adı altında, İngiltere'de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşmasını böylece halkın 'sürü bağışıklığı' geliştirmesi planlandığını duyurdu.

Hükümetin böylece halkın, her yıl mutasyona uğrayarak tıpkı grip gibi tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesini umduğu açıklandı.

Bu plana bağlı olarak hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmedi, okulları kapatmadı ve yaşlıların bulunduğu bakımevlerine halen ziyaretçi kabul etme kararı aldı.

Tüm bu kararlar özellikle İngiliz halkının büyük tepkisine yol açtı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Financial Times gazetesi kararla ilgili olarak "Britanya'nın virüse karşı stratejisi bir kumar" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin toplu etkinlikleri iptal etmeme kararına rağmen Premier Lig'in maçları iptal ettiğini, devlet dışı aktörler ve bireylerin önlem alma konusunda hükümetin ilerisinde olduğunu vurgulayan Guardian ise hükümetin şimdiye kadarki önlemlerinin minimalist olduğu yönünde bir çekince bulunduğunu yazdı. Guardian "Hükümet İngiltere'de salgının en kötü noktasının 10-14 hafta sonra gerçekleşeceğini düşünüyor" derken İngiliz halkının endişesi sürüyor.